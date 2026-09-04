Manzano denuncia un "plato vacío" para la región en el nuevo modelo de financiación: "Extremadura congelada y Cataluña inflada"

La Junta de Extremadura ha elevado este viernes el tono contra el nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha rechazado «alto y claro» la propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha resumido su impacto sobre la comunidad con una frase contundente: «Extremadura congelada, Cataluña inflada».

Según los cálculos del Ejecutivo extremeño, la comunidad perdería 600 millones de euros en 2027 con respecto al reparto que considera que le correspondería, lo que supondría 517 euros menos por habitante. Manzano sostiene además que el peso de Extremadura sobre el conjunto de los ingresos del sistema descendería del 2,78% al 2,51%. «¿Esto es justicia? ¿Esto es igualdad?», cuestionó antes de la reunión.

La principal crítica de la Junta se centra en el reparto de los cerca de 21.000 millones de euros adicionales que contempla la reforma. Manzano asegura que Extremadura recibiría «cero euros» de ese incremento inicial y necesitaría posteriormente 72 millones mediante el denominado fondo de statu quo para conservar el nivel de financiación actual. «La nada absoluta», afirmó. A su juicio, el resultado es un sistema en el que «Extremadura tiene delante un plato vacío».

600 millones menos

La consejera vinculó esa financiación directamente con la capacidad de la comunidad para sostener sus servicios públicos. Hospitales, centros de salud, colegios, universidad, empleo y oportunidades son algunos de los ámbitos que enumeró para defender que el modelo debe tener más en cuenta las características territoriales extremeñas, entre ellas su gran superficie y su baja densidad de población.

Manzano considera que las variables utilizadas para calcular las necesidades de financiación no reflejan adecuadamente el coste de prestar los mismos servicios públicos en un territorio disperso y poco poblado. La Junta sostiene que esa circunstancia termina penalizando a Extremadura frente a otras comunidades.

La posición del Gobierno central es distinta. El Ejecutivo defiende que la reforma incrementa sustancialmente los recursos globales del sistema y establece mecanismos para evitar que alguna comunidad reciba menos dinero que con el modelo actualmente vigente. Es precisamente en la forma de calcular esos recursos y en su distribución entre territorios donde se concentra el enfrentamiento con Extremadura.

«Todas las vías jurídicas»

La Junta ha advertido además de que combatirá jurídicamente el sistema si la reforma acaba convirtiéndose en ley. «Vamos a utilizar todas las vías jurídicas para combatir lo que sin duda es una aberración y una discriminación con el pueblo extremeño», señaló Manzano.

Extremadura sí decidió acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a diferencia de la Comunidad de Madrid. Preguntada por esa ausencia, Manzano evitó valorar la decisión del Ejecutivo madrileño y defendió que la Junta extremeña quería estar presente para trasladar directamente su rechazo al Gobierno.

«Queremos que se nos escuche», afirmó. La consejera aseguró que Extremadura acudía con el «máximo respeto» y la «máxima lealtad institucional», pero con la intención de pedir al Gobierno que rectifique un modelo que, según la Junta, dejaría a la comunidad prácticamente congelada mientras aumenta los recursos destinados a otros territorios.