Los 33 millones de las ayudas para fertilizantes a agricultores extremeños se cobran este viernes

Un total de 18.083 agricultores y ganaderos de Extremadura comenzarán a percibir desde este viernes ayudas por 33,16 millones de euros para afrontar la compra de fertilizantes, dentro del primer pago puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante el encarecimiento de estos productos.

La mayor parte del dinero llegará a la provincia de Badajoz, donde figuran en este primer listado 13.467 titulares, que recibirán conjuntamente 26,34 millones de euros. Las ayudas cubren en esta provincia algo más de 502.500 hectáreas, de las que cerca de 372.000 corresponden a cultivos de secano y alrededor de 130.650 a regadío.

En Cáceres son 4.616 los agricultores beneficiarios, con un importe conjunto de 6,82 millones de euros. En este caso, las subvenciones alcanzan unas 95.530 hectáreas, con un peso especialmente significativo del regadío: 58.386 hectáreas frente a las 37.143 de secano. En el conjunto de Extremadura, la superficie incluida en este primer pago asciende a 598.039 hectáreas.

Las cantidades pueden alcanzar los 92,5 euros por hectárea en los cultivos de regadío y los 38,33 euros por hectárea en los de secano. La medida forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno, que contempla una dotación total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes y compensar el fuerte incremento de sus precios.

En toda España comenzarán a cobrar este viernes 249.376 agricultores, por un importe de 494,57 millones de euros, dentro de este primer listado de beneficiarios. Agricultura ha avanzado además que publicará próximamente una segunda relación de potenciales perceptores. Los agricultores incluidos en esta primera tanda pueden consultar la cuantía que les corresponde a través de la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).