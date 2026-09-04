Proyectan en Valverde de Leganés una planta para reciclar 13.140 toneladas de paneles solares al año

Valverde de Leganés podría albergar una nueva planta de reciclaje de paneles fotovoltaicos con capacidad para tratar hasta 13.140 toneladas al año. La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada presentada por Solar 55 Reciclaje Fotovoltaico para poner en marcha el proyecto en el municipio pacense.

La instalación se ubicaría en una nave industrial ya existente, construida en 2006 y situada en la carretera de Badajoz. El inmueble cuenta con 1.687,96 metros cuadrados útiles dentro de una parcela de 1.789 metros cuadrados clasificada como suelo urbano de uso industrial. El acceso dispone, según la documentación, de espacio suficiente para la circulación y maniobra de camiones y otros vehículos.

El proyecto contempla la recepción de paneles fotovoltaicos fuera de uso y su posterior clasificación y desmontaje. El proceso incluye la retirada de los marcos, el cableado y las cajas de conexiones, la separación del vidrio y la trituración mecánica de los distintos componentes, que después serán clasificados y almacenados para su valorización. La memoria precisa que no se utilizarán procesos térmicos, de combustión ni tratamientos químicos.

La capacidad máxima prevista de almacenamiento dentro de las instalaciones será de 168,05 toneladas. La actividad se centrará en paneles fotovoltaicos no peligrosos de silicio y combinará tareas de clasificación, desmontaje, separación, trituración y almacenamiento de los residuos tratados.

La nave quedaría organizada en seis áreas principales, entre ellas una zona de recepción y pesaje, espacios para materias primas, una línea de reciclaje, otra zona destinada a la separación de componentes y áreas de tránsito interno.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación ambiental. La autorización ambiental unificada es necesaria antes de la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental y precede a otras licencias urbanísticas o sectoriales que pudieran ser necesarias. La documentación permanecerá 20 días hábiles en información pública, periodo durante el que podrán presentarse alegaciones y sugerencias.