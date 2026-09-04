La Bonoloto deja este jueves un premio de más de 155.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 3 de septiembre ha dejado un premio de 155.287,90 euros para un único acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. El boleto premiado fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 13, 39, 27, 7, 37 y 29, con el 10 como complementario y el 2 como reintegro. No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote generado permitirá que un único ganador de seis aciertos pueda embolsarse dos millones de euros en el próximo sorteo.

Además, hubo 94 acertantes de tercera categoría, con cinco números correctos, que percibirán 826 euros cada uno; 5.983 de cuarta, premiados con 19,47 euros; y 102.767 de quinta, que recibirán cuatro euros. La recaudación alcanzó los 2,63 millones de euros.

La Primitiva

Por su parte, La Primitiva tampoco registró acertantes de categoría especial ni de primera categoría en el sorteo de este jueves. Sí aparecieron cuatro boletos de segunda categoría, premiados cada uno con 54.385,40 euros, que fueron validados en Girona, Gijón, Ibiza y Sanxenxo.

La combinación ganadora de La Primitiva fue 34, 39, 40, 29, 24 y 20, con el 13 como complementario y el 5 como reintegro. Ante la ausencia de máximos acertantes, el próximo sorteo pondrá en juego un bote con el que un único ganador de categoría especial podría llevarse 11,9 millones de euros.

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En este sorteo también hubo 130 acertantes de tercera categoría, que cobrarán 3.067,89 euros, mientras que la recaudación ascendió a 10,55 millones de euros.