Muere un hombre de 88 años por fiebre del Nilo en Extremadura, la segunda víctima del año

Un hombre de 88 años que permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva por fiebre del Nilo Occidental ha fallecido, según ha informado este viernes el Servicio Extremeño de Salud (SES). Se trata de la segunda víctima mortal que provoca el virus en Extremadura en lo que va de año.

El SES ha confirmado además este viernes, 4 de septiembre, un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental, correspondiente a un hombre de 47 años de Don Benito. El positivo fue detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

Con este último diagnóstico, Extremadura acumula 34 casos de fiebre del Nilo Occidental durante 2026 y dos fallecimientos.

Mosquito Culex, transmisor del virus del Nilo Occidental. / El Periódico

En estos momentos permanecen hospitalizados tres pacientes afectados por el virus: uno en el Hospital de Don Benito-Villanueva, otro en el Hospital de Mérida y un tercero en el Hospital Universitario de Cáceres. El SES ha comunicado también el alta de otro paciente que se encontraba ingresado en el centro hospitalario de Don Benito.

Año pasado

La cifra de afectados se aproxima ya a la registrada durante todo el año pasado. En 2025 se notificaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y cinco fallecidos.

Ante la aparición de nuevos positivos, la dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud extremeñas para que mantengan la vigilancia ante cualquier sospecha de cuadros clínicos compatibles con la enfermedad.

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El objetivo es mantener la alerta frente a posibles nuevos casos y aumentar la capacidad diagnóstica. El SES recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones por el virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.