El "timo del nazareno" golpeó a empresas de Extremadura en una estafa de 1,37 millones: 15 condenados

El conocido como "timo del nazareno dejó también su huella en Extremadura. Empresas de la región figuran entre las perjudicadas por una trama dedicada a adquirir productos de alimentación sin intención de pagarlos y darles posteriormente salida en el mercado, en una operación que terminó provocando un perjuicio global de 1,37 millones de euros. La Audiencia Nacional ha condenado ahora a 15 personas por su participación en este entramado, mientras que otras siete han resultado absueltas.

La sentencia, dictada el pasado 27 de julio por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, considera probado que entre enero de 2011 y mayo de 2013 funcionó un grupo organizado que se dedicaba de manera continuada a comprar productos fundamentalmente del sector de la alimentación mediante sociedades mercantiles instrumentales creadas para desarrollar el fraude. Estas empresas aparentaban ser solventes, contactaban con proveedores, recibían los productos y después no abonaban las facturas. Una vez en su poder, la mercancía era vendida rápidamente para obtener beneficio.

Entre el amplio listado de perjudicados aparecen compañías extremeñas o radicadas en la región. La resolución recoge operaciones que afectaron, entre otras, a la Sociedad Cooperativa La Milagrosa de Monterrubio, a Montesano Extremadura, a Capricho Templario, dedicada a la producción y suministro mayorista de jamones y embutidos ibéricos, y a una empresa de Cáceres identificada en la sentencia con el nombre de su titular. También consta una operación por más de 9.700 euros con una empresa de Badajoz. En conjunto, las operaciones que la resolución permite vincular directamente con Extremadura rondan los 60.000 euros.

Qué es el "timo del nazareno"

La propia Guardia Civil empleó durante el juicio la expresión "timo del nazareno" para describir la mecánica utilizada. Consiste, en esencia, en ganarse la confianza de proveedores aparentando que existe detrás un negocio solvente para conseguir mercancía a crédito, recibir pedidos que después no se pagan y desprenderse rápidamente de los productos para quedarse con el dinero de su venta.

Eso es precisamente lo que, según los hechos probados, hacía este grupo. Los responsables creaban o utilizaban sociedades aparentemente normales, encargaban productos como aceite, vino, quesos, jamones o embutidos y, una vez que habían conseguido que los proveedores confiaran en ellas, acumulaban pedidos que quedaban impagados. En algunos casos se utilizaron incluso pagarés sin fondos. Después, la mercancía se distribuía por diferentes canales. El agente de la Guardia Civil que dirigió la investigación explicó ante el tribunal que había personas que ejercían como jefes y otras que se ponían al frente de empresas utilizadas para efectuar los pedidos.

La trama incorporaba además otro elemento. La sentencia considera probado que sus integrantes sabían que muchas empresas del sector tenían contratado un seguro frente a los impagos con compañías como CESCE, Coface, Crédito y Caución o Solunión. Por ello, procuraban que las operaciones no rebasaran determinados límites asegurados. Los proveedores acababan siendo indemnizados por sus aseguradoras y estas se convertían después en perjudicadas por el fraude.

La investigación comenzó después de que, en enero de 2013, una empresa dedicada a la elaboración de aceite denunciara ante la Guardia Civil varios envíos impagados por unos 10.000 euros. Las pesquisas permitieron ir reconstruyendo una red en la que, según explicó el agente instructor durante el juicio, había integrantes distribuidos por distintas zonas, responsables de crear empresas o colocarse al frente de ellas y personas encargadas de transportar y distribuir las mercancías.

15 condenados

La Audiencia Nacional considera probado que 15 acusados formaron parte del grupo criminal. Los dos hombres situados por el tribunal en la dirección del entramado han sido condenados cada uno a seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y a otros cinco meses y 29 días de cárcel por un delito continuado de estafa agravada, además de una multa. Para el resto, las condenas varían dependiendo del papel desarrollado y del importe de las operaciones en las que participaron.

Las penas resultan especialmente reducidas teniendo en cuenta el volumen del fraude debido, entre otros factores, a las circunstancias atenuantes apreciadas por la Sala. Los acusados fueron imputados en 2014, el juicio oral se abrió en marzo de 2021 y la vista no se celebró hasta mayo de 2026. El tribunal aprecia por ello dilaciones indebidas y también aplica a los condenados que reconocieron los hechos una atenuante analógica de confesión tardía.

La Audiencia Nacional ha ordenado además la disolución de 18 sociedades mercantiles creadas en el marco del grupo para ejecutar las estafas. Los condenados deberán indemnizar solidariamente a Atradius, la única aseguradora que no había renunciado a reclamar, así como a las empresas que sufrieron directamente los impagos y mantengan su derecho a ser resarcidas. La cuantía definitiva se establecerá en ejecución de sentencia.