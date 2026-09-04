Las Víctimas del Terrorismo reconocen a María Guardiola con la Cruz de la Dignidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, será condecorada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con su Medalla de Honor, la Cruz de la Dignidad, por su trabajo y sus iniciativas en defensa de las víctimas del terrorismo. La dirigente extremeña recogerá la distinción el próximo 22 de octubre en un acto que se celebrará en el Senado.

El reconocimiento ha sido anunciado este viernes en Mérida por la presidenta de la AVT, Lucía Ruiz García, durante el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas.

Ruiz ha querido agradecer públicamente la actuación del Ejecutivo autonómico y ha hecho una mención específica a Guardiola por su implicación con las víctimas. La presidenta de la AVT ha destacado su "trabajo y sus iniciativas" y el "empeño" mostrado desde Extremadura para contribuir a la "verdad, memoria, dignidad y justicia" de quienes sufrieron el terrorismo.

Ese compromiso es el que la asociación reconocerá ahora con la Cruz de la Dignidad, su Medalla de Honor.

Guardiola agradece la distinción

Antes del homenaje institucional celebrado en el claustro de Santa Clara, Guardiola mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en el que se le comunicó la concesión del reconocimiento. Posteriormente, la presidenta extremeña agradeció públicamente la distinción y aseguró recibirla "con emoción y con un profundo respeto por todo lo que representa".

"Vuestra confianza me honra y refuerza mi compromiso con las víctimas y sus familias", señaló Guardiola, que trasladó a la asociación que puede seguir contando con ella para defender "la memoria, la dignidad y la justicia".

La entrega se producirá el 22 de octubre en el Senado, donde la AVT reconocerá formalmente a la presidenta extremeña por su actuación en favor de las víctimas.

63 extremeños asesinados

El anuncio de la condecoración se ha producido precisamente en una jornada en la que Extremadura ha vuelto a recordar a sus 63 víctimas mortales del terrorismo. De ellas, 55 fueron asesinadas por ETA, cinco por el GRAPO, dos por el terrorismo yihadista y una por la extrema derecha.

Durante el homenaje, las asociaciones de víctimas han insistido en la necesidad de preservar la memoria de los asesinados y evitar que se modifique el relato de lo ocurrido, además de reclamar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por delitos de terrorismo.

La propia presidenta de la AVT ha advertido de los "momentos complicados” que, a su juicio, atraviesan las víctimas y ha cuestionado la aplicación de beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo que no hayan colaborado con la Justicia ni contribuido al esclarecimiento de los crímenes pendientes.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha respaldado durante el acto esta reclamación y ha defendido que las condenas deben cumplirse íntegramente. “No aceptamos atajos”, ha afirmado.