El balneario romano de Extremadura donde todavía puedes bañarte este otoño

El Balneario de Alange, uno de los espacios termales con mayor valor histórico de Extremadura, mantendrá abierta su temporada hasta el próximo mes de noviembre. El complejo, situado a pocos kilómetros de Mérida, prolonga así su actividad durante buena parte del otoño en un enclave que conserva unas termas romanas con casi dos mil años de historia.

El principal elemento que distingue a este balneario son sus dos termas circulares de origen romano, cubiertas por sendas cúpulas y todavía integradas en las instalaciones actuales. Su construcción se remonta al menos al siglo III después de Cristo, cuando Alange formaba parte del entorno de la antigua Emerita Augusta.

Uno de los espacios del balneario. / Wef oficial

Uno de los testimonios que permite conocer su antigüedad es un ara votiva vinculada al patricio Licinio Sereniano. Según la inscripción conservada, dedicó el lugar a la diosa Juno en agradecimiento por la recuperación de su hija, Varinia Serena. Las aguas del manantial ya eran utilizadas entonces con fines termales, una actividad que, con distintas etapas, ha llegado hasta nuestros días.

La tradición de los baños continuó después de la desaparición del Imperio romano. Durante la época musulmana se mantuvo el aprovechamiento del manantial y el propio nombre de Alange ha sido relacionado históricamente con una expresión árabe vinculada al agua.

Modernización

Tras varios siglos de decadencia, las termas comenzaron a recuperarse en el siglo XVIII, aunque el gran cambio se produjo en 1863. Ese año, durante la desamortización, el médico local Abdón Berbén adquirió el balneario e impulsó su modernización.

Las antiguas dependencias fueron ampliadas con nuevas instalaciones, jardines, bañeras de mármol, piscinas construidas sobre el manantial y galerías destinadas a tratamientos hidrotermales. El crecimiento posterior del complejo permitió conservar las construcciones antiguas al tiempo que se incorporaban nuevos servicios.

Las termas conservan estructuras romanas del siglo III y siguen formando parte del complejo termal actual

A partir de la década de los setenta, coincidiendo con el resurgir del turismo termal, el establecimiento experimentó un nuevo impulso. Más adelante se sumaron distintos alojamientos y equipamientos que completaron la oferta del complejo.

El reconocimiento patrimonial llegó en 1993, cuando las Termas Romanas de Alange fueron incluidas por la Unesco dentro del Conjunto Arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad. Su singularidad reside no solo en la conservación de los elementos originales, sino también en el mantenimiento del uso para el que fueron concebidos.

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Una agradable estancia para relajarse. / Web oficial

Con la temporada abierta hasta noviembre, Alange mantiene durante el otoño una propuesta que combina patrimonio, historia y tradición termal en uno de los conjuntos más singulares de Extremadura.