El Constitucional prevé admitir el recurso del Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura

La Ley de Concordia de Extremadura llegará la próxima semana al Tribunal Constitucional. La corte de garantías tiene previsto admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra varios preceptos de la norma autonómica al considerar que invade competencias del Estado y reduce la protección reconocida a las víctimas por la legislación estatal de memoria democrática.

Según informan fuentes jurídicas a EFE, la admisión del recurso está prevista en el pleno que el Constitucional comenzará el martes 8 de septiembre, con el que el tribunal abre su nuevo curso.

El recurso del Ejecutivo sostiene que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, motivos por los que considera que determinados aspectos de la ley no se ajustan a la Constitución.

Protección reducida

Uno de los principales argumentos del Gobierno se refiere a los derechos reconocidos en la Ley estatal de Memoria Democrática. En concreto, señala los derechos a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición, cuya protección considera que queda reducida con la normativa extremeña.

El Ejecutivo defiende además que la denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y sostiene que la reconciliación social debe construirse sobre esa reparación y no servir para limitarla.

El recurso cuestiona también la colaboración entre administraciones. Según el Gobierno, la ley extremeña restringe la cooperación institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa colaboración a su propia legislación de concordia, lo que dificultaría una aplicación uniforme de la normativa estatal.

Por último, el Ejecutivo aprecia una invasión de competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que sostiene que la Constitución atribuye competencias al Estado.

La admisión a trámite prevista para esta próxima semana supondrá el inicio del examen del recurso por parte del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse posteriormente sobre las cuestiones planteadas por el Gobierno.

Ley de Concordia

La Ley de Concordia fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en octubre de 2025 con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura. La norma derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 y toda su normativa de desarrollo.

Las discrepancias con el Gobierno central surgieron poco después. Estado y Junta acordaron en noviembre abrir negociaciones sobre varios artículos de la ley y sus disposiciones transitoria y derogatoria, pero esas conversaciones no evitaron que el Consejo de Ministros acordara el pasado 14 de julio recurrir determinados preceptos ante el Constitucional y solicitar su suspensión.