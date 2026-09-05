El Estado pagará por primera vez el sueldo de profesores universitarios de Extremadura

El Estado asumirá por primera vez parte de la factura salarial del profesorado de las universidades públicas de Extremadura. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades transferirá este año 2.035.800 euros a la comunidad autónoma para pagar los sueldos de profesores ayudantes doctor, una financiación que hasta ahora recaía en las administraciones regionales al tratarse de una competencia transferida.

La partida forma parte del Programa María Goyri, con el que el Gobierno central pretende reforzar las plantillas universitarias y facilitar la incorporación de profesorado. El reparto correspondiente a 2026 ha quedado aprobado este viernes en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, que ha dado luz verde a distribuir 149,67 millones de euros entre las comunidades autónomas.

El dinero no llegará directamente a las universidades, sino que será transferido a las autonomías para financiar las contrataciones. En el caso extremeño, la cantidad asignada supera ligeramente los dos millones de euros y estará destinada específicamente a las nóminas de profesores ayudantes doctor.

El Ministerio subraya el carácter novedoso del programa: es la primera vez que el Gobierno de España participa directamente en el pago del salario del profesorado universitario, pese a que la financiación de las universidades es una competencia asumida por las comunidades autónomas.

Más de 5.600 profesores hasta 2028

El María Goyri plantea incorporar progresivamente 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas españolas hasta 2028, una cifra que supondría incrementar en un 70% el número de docentes de esta categoría respecto al curso 2023-2024.

De esas plazas, el Gobierno central se ha comprometido a financiar durante seis años 3.400 contratos, que, según el Ministerio, ya han sido formalizados. Su coste para las arcas estatales superará los 900 millones de euros durante todo ese periodo.

Las comunidades autónomas deberán asumir, por su parte, otras 2.236 plazas, para las que está prevista una aportación conjunta adicional de unos 600 millones. El programa movilizará así alrededor de 1.500 millones de euros entre el Estado y los gobiernos regionales para ampliar y rejuvenecer las plantillas docentes de las universidades públicas.

Acuerdo casi unánime de las comunidades

El reparto de los fondos para 2026 se ha decidido en una reunión telemática de la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, junto al secretario general de Universidades, Francisco García.

La distribución salió adelante con el voto favorable de todas las comunidades autónomas excepto Illes Balears, que votó en contra.

Para Extremadura, el acuerdo supone disponer este año de algo más de dos millones de euros de financiación estatal para sostener las contrataciones de profesores ayudantes doctor, una figura especialmente ligada a los primeros años de la carrera académica y que constituye una de las principales vías de incorporación de nuevo profesorado a la universidad pública.