Extremadura permite rebajas de hasta el 100% en el pago del alquiler de una vivienda pública: quién puede solicitarlas

Los inquilinos de viviendas de promoción pública de la Junta de Extremadura que atraviesen dificultades económicas pueden solicitar una reducción en la renta mensual que pagan por su casa. La rebaja depende de los ingresos y de las circunstancias de cada unidad familiar y, en los casos de mayor vulnerabilidad, puede alcanzar hasta el 100% del alquiler.

La medida está dirigida exclusivamente a quienes residan como inquilinos en una vivienda de promoción pública de titularidad autonómica, y el procedimiento puede iniciarse durante todo el año.

La Junta contempla distintos niveles de reducción en función de la situación de cada hogar. Para calcularlos se tienen en cuenta cuestiones como los ingresos familiares, el número de personas que forman la unidad de convivencia y determinadas circunstancias personales o económicas.

Entre ellas figuran la existencia de personas desempleadas, mayores de 65 años o miembros de la familia con discapacidad. También se contemplan situaciones específicas que pueden elevar el grado de protección cuando el hogar atraviesa mayores dificultades.

Cuándo puede llegar al 100%

La reducción máxima está reservada a familias que hayan sufrido una alteración significativa de su situación económica. En estos casos, la minoración puede llegar al 100%, lo que supone que el inquilino deje temporalmente de abonar la renta mensual de la vivienda.

Para acceder a esta reducción extraordinaria no basta únicamente con disponer de pocos ingresos. La normativa exige acreditar un deterioro importante de la economía familiar y encontrarse, además, en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos.

Entre los posibles beneficiarios están las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo y los hogares en los que viva un menor de tres años. También pueden acogerse determinados hogares con personas con discapacidad o dependencia, así como aquellos en los que el titular del alquiler se encuentre desempleado y haya agotado las prestaciones por paro.

La normativa contempla igualmente situaciones de violencia de género y otros supuestos en los que existan personas dependientes o con enfermedades que les impidan trabajar de forma permanente.

La reducción del 100% puede reconocerse inicialmente por un periodo de hasta dos años, siempre que continúen cumpliéndose los requisitos que dieron derecho a ella.

Solicitud abierta todo el año

La petición puede presentarse durante cualquier momento del año, tanto de forma electrónica como presencial. El solicitante debe aportar documentación que permita acreditar sus ingresos, la composición de la unidad familiar y la circunstancia económica o personal que justifica la reducción.

La Dirección General competente en materia de vivienda pública es la encargada de resolver las solicitudes y dispone de un plazo máximo de tres meses para hacerlo.

La posibilidad de reducir la renta forma parte de las medidas previstas para adaptar el coste de las viviendas públicas a la capacidad económica real de sus inquilinos y evitar que un cambio importante en los ingresos familiares termine dificultando el mantenimiento de la vivienda.