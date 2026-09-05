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Educación

Extremadura será la primera comunidad con dos robots para que alumnos con cáncer sigan las clases

La Junta firma el convenio para implantar este curso dos dispositivos de telepresencia, uno en Cáceres y otro en Badajoz

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital.

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital. / No Isolation

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Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Extremadura dará un paso más en la implantación del Proyecto ZOE y se convertirá este próximo curso en la primera comunidad autónoma en contar con dos robots de telepresencia de esta iniciativa, uno en la provincia de Cáceres y otro en la de Badajoz. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha firmado este viernes el convenio con la Fundación STEM y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil para poner en marcha el programa.

La Junta ya había anunciado a comienzos de agosto la llegada de esta tecnología a Extremadura, destinada a que los alumnos sometidos a tratamientos oncológicos puedan continuar sus clases aunque tengan que permanecer hospitalizados o en casa. La novedad ahora es que la comunidad dispondrá finalmente de dos dispositivos en lugar de uno, lo que permitirá cubrir las dos provincias.

Uno en cada provincia

Los robots permanecerán físicamente en las aulas y permitirán que los estudiantes puedan seguir las explicaciones e interactuar en tiempo real con profesores y compañeros desde el hospital o desde su domicilio. El objetivo es que una ausencia prolongada por motivos de salud no suponga una ruptura de su formación ni de la relación con su entorno escolar.

PROYECTO ZOE

PROYECTO ZOE / Cedida

Además de facilitar la continuidad académica, el Proyecto ZOE pretende reducir el aislamiento que pueden sufrir los menores durante los tratamientos y mantenerlos vinculados a la vida cotidiana de su centro educativo.

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Puesta en marcha este curso

En las próximas semanas, Educación trabajará con los centros educativos, los servicios sanitarios y las familias para concretar el funcionamiento de los dos dispositivos y determinar cómo se utilizarán en cada caso. La intención de la Consejería es que el proyecto pueda llegar progresivamente al mayor número posible de alumnos que tengan que ausentarse temporalmente de las aulas por razones de salud.

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