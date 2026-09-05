El rincón extremeño del torero José María Manzanares: la finca donde desconecta entre recuerdos familiares

A sus 44 años, José María Manzanares se mantiene activo en el arte del toreo, tanto que este mes de septiembre afronta varios compromisos en el ruedo, con actuaciones en plazas como Ronda, Salamanca, Murcia, Nimes o la Maestranza de Sevilla.

El diestro, que también es una cara conocida en la moda española, tiene desde hace años un lugar ligado a su vida personal y profesional en Extremadura. Se trata de Cerro Teresa, una finca familiar en un pequeño pueblo de Cáceres donde pasa temporadas, entrena y mantiene un contacto directo con el campo y el mundo del toro.

El torero en el campo extremeño. / @jmmanzanares

La propiedad es más que un sitio para desconectar entre un compromiso y otro. Este campo en la dehesa extremeña es uno de los centros de actividad de la familia Manzanares, vinculada desde hace décadas a la zona, donde gestiona una ganadería con 250 vacas mansas, caballos y una punta de vacas de Hermanos García Jiménez de procedencia Jandilla, según publican medios especializados.

Aquí, en el sosiego de la dehesa, entre caballos y tentaderos, el diestro encuentra un escenario idóneo para mantener su preparación. El trabajo físico se combina con el toreo de salón y el contacto con el ganado, lejos durante unos días de la exposición que acompaña a las grandes ferias y figuras taurinas.

El recuerdo de su padre

Pero la relación de los Manzanares con estas tierras tiene además una dimensión familiar más profunda. José María Manzanares padre fallecía repentinamente en octubre de 2014, a los 61 años, en esta finca en la que pasaba largas temporadas. El histórico matador fue encontrado sin vida el 28 de octubre de aquel año. Las primeras investigaciones descartaron indicios de criminalidad y su cuerpo fue trasladado hasta Alicante, su tierra natal, donde recibió el último adiós del mundo del toro.

José María Manzanares en la pasada feria taurina de Olivenza. / Jero Morales

Aquel episodio convirtió su campo extremeño en un lugar todavía más cargado de significado para la familia. Más de una década después, José María Manzanares hijo continúa regresando a Campo Lugar, donde Cerro Teresa sigue uniendo campo, tradición taurina y memoria familiar.

El pueblo

La vinculación del torero con Extremadura lleva hasta Campo Lugar, una localidad de 790 habitantes situada entre las Vegas Altas del Guadiana y los Llanos de Cáceres. La agricultura, sobre todo la de regadío, sigue teniendo un peso importante en la vida del municipio.

Sus orígenes se remontan al siglo XIII y el pueblo conserva elementos de interés de distintas épocas. Entre ellos destaca la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, construida a finales del siglo XV. Una de sus principales peculiaridades es que la torre está separada del templo y unida a él por un pequeño arco.

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Arco iris captado por el diestro en Campo Lugar / @jmmanzanares

El paisaje es otro de los atractivos de Campo Lugar. Desde el pueblo parten caminos que recorren el término municipal y pasan por zonas como Cerro Teresa y la Cañada Real de la Hornilla, entre campos de cultivo y grandes espacios abiertos. Es además una zona indicada para la observación de aves y, durante el otoño y el invierno, es habitual ver grullas sobrevolando estas tierras.