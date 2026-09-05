Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados

El nuevo episodio de calor que atraviesa Extremadura también se está dejando sentir durante las noches. Cinco localidades de la región se han situado esta madrugada entre los puntos de España con las temperaturas más elevadas, con registros que superaron los 30 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El valor más destacado se registró en Cañaveral, en Cáceres, donde el termómetro marcó 34 grados a la 1.20 horas. Fue el segundo registro más alto del país durante la madrugada, únicamente por detrás de los 34,2 grados de Cabo de Creus, en Girona.

También sobresalió Retamal de Llerena, en la provincia de Badajoz, que todavía alcanzaba los 33,1 grados a las 6.30 horas, una temperatura especialmente elevada a primera hora de la mañana y que situó a esta localidad entre los cinco puntos más cálidos de España.

El calor sigue apretando en Extremadura. / El Periódico

El tercer registro extremeño más elevado correspondió a Montehermoso, con 32,8 grados a las 2.00 horas. La misma temperatura se alcanzó en Torrecilla de los Ángeles, también en Cáceres, a las 2.40 horas, mientras que Puerto Rey marcó 32,5 grados a medianoche. De este modo, hasta cinco estaciones extremeñas aparecen entre los diez registros más elevados recogidos por Aemet durante la madrugada.

Las altas temperaturas nocturnas son la continuación de un episodio de calor anómalo para estas fechas que ha elevado los termómetros en Extremadura durante los últimos días y que este sábado volverá a activar avisos meteorológicos en buena parte de la comunidad.

Avisos amarillos

La Aemet mantiene para este sábado alerta amarilla por altas temperaturas en prácticamente toda Extremadura, con la excepción del sur de la provincia de Badajoz. Las alertas permanecerán activas entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Los valores más altos podrían alcanzarse en Tajo y Alagón, en Cáceres, y en Barros y Serena, en Badajoz, donde se esperan máximas de hasta 39 grados.

En la provincia cacereña también estarán bajo aviso el norte de Cáceres, con hasta 37 grados; la Meseta Cacereña, con 38; y Villuercas y Montánchez, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados.

En Badajoz, los avisos se extenderán a La Siberia Extremeña y las Vegas del Guadiana, donde los termómetros podrán subir hasta los 38 grados.

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La jornada estará marcada, por tanto, por temperaturas muy elevadas tanto después de una madrugada especialmente cálida como durante las horas centrales del día. A ello se une un posible aumento de la inestabilidad durante la tarde por el acercamiento de una dana desde el oeste, que podría favorecer la aparición de algunas tormentas en Extremadura, localmente acompañadas de rachas fuertes de viento.