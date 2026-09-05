Los nuevos proyectos de vivienda asequible reducirán a la mitad el plazo para tramitar las licencias

Los nuevos proyectos estratégicos de vivienda asequible que contempla el decreto-ley urbanístico convalidado ayer por la Asamblea de Extremadura permitirán reducir a la mitad los plazos de tramitación de las licencias para su construcción. Así lo explicó a este diario el director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero, quien defendió que buena parte de las medidas incluidas en la norma son ya de aplicación inmediata.

Corchero señaló que el objetivo general del decreto es disponer de "más suelo en menos plazos" para aumentar la oferta de vivienda, especialmente protegida. Precisó, no obstante, que resultaba difícil cuantificar desde ahora cuántas viviendas podrán generarse gracias a estas nuevas herramientas, porque dependerá de la demanda existente, de los ayuntamientos y de los operadores públicos y privados que las utilicen.

Sí concretó que muchas de las medidas ya estaban vigentes desde la publicación del decreto hace un mes y que la convalidación parlamentaria sirvió para ratificar su continuidad. Entre ellas citó la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable y la posibilidad de que 266 municipios, fundamentalmente pequeños y con menos recursos técnicos, recurrieran a la Comisión de Coordinación Intersectorial de la Junta para agilizar determinadas modificaciones del planeamiento.

Tramitación conjunta

Uno de los principales instrumentos creados por la norma son los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible. Su puesta en marcha partirá siempre de una declaración de urgencia residencial acordada por el pleno municipal, para la que deberá acreditarse que la demanda de vivienda es notablemente superior a la oferta.

A partir de ahí, la figura permitirá incorporar en una misma tramitación la ordenación urbanística y los instrumentos necesarios para su ejecución, en lugar de encadenar sucesivamente distintos procedimientos. También podrá simultanearse la edificación con las obras de urbanización en los supuestos permitidos por la legislación.

La reducción más concreta llegará a la hora de autorizar la construcción. El decreto establece que los expedientes de licencias urbanísticas de las parcelas incluidas en estos proyectos se tramitarán por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir a la mitad los plazos ordinarios de tramitación. «Se produce una reducción de plazos del 50%», apuntó Corchero.

Solo suelo rústico genérico

El director general también precisó una de las cuestiones que más debate generaron durante la convalidación en el pleno de la Asamblea, como fue la posibilidad de desarrollar estos proyectos sobre suelo rústico. La norma no permite hacerlo sobre cualquier terreno. Los proyectos podrán extenderse al suelo rústico genérico directamente colindante con la trama urbana, que pasaría a reclasificarse como urbanizable.

Sobre este punto, Corchero indicó que esta delimitación pretende evitar actuaciones aisladas del casco urbano y las dificultades posteriores para llevar servicios como agua, electricidad o saneamiento. También recordó que la reclasificación de suelo rústico ya podía realizarse mediante los procedimientos urbanísticos ordinarios y que la novedad consiste en hacerlo con una tramitación más rápida cuando exista una necesidad residencial acreditada.

El decreto permite asimismo destinar a vivienda protegida determinados suelos y edificios inicialmente reservados a usos terciarios. Para ello deberán encontrarse en suelo urbano urbanizado, dentro de zonas de uso global residencial, y deberá acreditarse tanto la ausencia de demanda para el uso terciario como una oferta residencial insuficiente. El cambio podrá hacerse mediante la propia licencia urbanística, sin modificar previamente el planeamiento.

Autonomía municipal

Corchero rechazó además las críticas de la oposición sobre una posible pérdida de capacidad de decisión de los ayuntamientos. "En todo momento se respeta la autonomía local", defendió. Como ejemplo señaló precisamente que los proyectos estratégicos solo pueden arrancar después de una declaración municipal de urgencia residencial. También recordó que los consistorios disponen de margen para decidir si se acogen a otras herramientas incluidas en el decreto, como las primas de edificabilidad.

Estas primas permitirán aumentar hasta un 20% la edificabilidad en parcelas privadas y un 30% en las públicas cuando el destino sea vivienda protegida. El director general admitió que todavía no podía calcularse su impacto sobre el número final de viviendas, aunque consideró que pueden hacer viables promociones que hasta ahora no lo eran.

La declaración responsable

Otra de las medidas que generó dudas fue la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Corchero defendió que el cambio no elimina los controles sobre la vivienda. En este sentido, indicó que la construcción ya habrá sido fiscalizada previamente mediante la licencia de obras y que la declaración responsable deberá acompañarse, entre otros documentos, de una certificación de un arquitecto o técnico competente que acredite que la obra se ajusta a la autorización concedida.

Después seguirá existiendo control municipal y continuará siendo necesaria la cédula de habitabilidad. El objetivo, trasladó, era evitar que promociones ya terminadas permanecieran durante meses sin poder ocuparse por la espera de una segunda autorización. Corchero defendió que existían garantías jurídicas suficientes y recordó que otras comunidades autónomas llevaban tiempo aplicando mecanismos similares.

En conjunto, el director general presentó el decreto como una nueva herramienta dentro de una política de vivienda más amplia. "Son instrumentos que se ponen a disposición" de ayuntamientos, administraciones y operadores con la intención de "acortar una burocracia urbanística" que, a su juicio, había retrasado durante años la puesta de suelo en el mercado.