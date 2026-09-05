La presa de Hijadilla divide al ecologismo y las instituciones: Fondenex sí apoya su derribo

La polémica por el futuro de la presa de Hijadilla suma una nueva posición y esta vez en sentido contrario a las voces que en los últimos días han reclamado su conservación. El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) se ha mostrado favorable a la demolición del azud y defiende que, tras analizar este caso concreto, lo más adecuado sería recuperar las condiciones naturales del cauce.

La postura de la organización contrasta con la mantenida por la Junta de Extremadura, que ha anunciado alegaciones contra el derribo, y con la de Fedexcaza, que también ha reclamado que se conserve la infraestructura. A ellas se había sumado previamente Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura, quien considera la lámina de agua un refugio de biodiversidad especialmente importante durante los estiajes.

Imagen de la presa de Hijadilla. / El Periódico

Fondenex rebate precisamente ese argumento. La entidad sostiene que el río Salor ya constituye por sí mismo un ecosistema de elevado valor ambiental a lo largo de su recorrido, desde la sierra de Montánchez hasta su desembocadura en el entorno de Cedillo, atravesando espacios como los Llanos de Cáceres, la Sierra de San Pedro y el Tajo Internacional. Por ello considera "muy discutible" que la existencia de un embalse artificial suponga necesariamente un incremento de la biodiversidad.

Barrera para los peces

La organización recuerda que presas y azudes pueden convertirse en obstáculos para el desplazamiento de peces autóctonos, y cita especies extremeñas como el jarabugo, el barbo, la colmilleja o el calandino. Aunque admite que determinadas pequeñas presas podrían mantenerse por su escaso impacto ambiental o por su valor histórico y cultural, plantea que en esos casos deberían hacerse permeables mediante rampas o canales que permitan salvar el obstáculo. En otros, sostiene, la alternativa más adecuada sería la demolición para recuperar la conectividad de los cursos fluviales.

Y es precisamente ahí donde Fondenex encuadra a Hijadilla. La organización afirma que en este enclave existen "aguas y sedimentos contaminados" y lo considera además un foco de especies invasoras, entre ellas el pez gato, al que atribuye un efecto perjudicial sobre las poblaciones de peces autóctonos. Son argumentos aportados por la propia entidad, que no acompaña en el documento difundido de análisis concretos sobre la calidad del agua o los sedimentos del azud.

Respuesta al "terrorismo ecológico"

Fondenex también contesta a una de las expresiones utilizadas por Fedexcaza durante la polémica. El presidente de la federación cinegética había calificado de "terrorismo ecológico" plantear la demolición sin evaluar previamente sus efectos sobre el ecosistema. La organización conservacionista devuelve ahora la expresión y sostiene que "el verdadero 'terrorismo ecológico'" ha consistido en introducir en los ríos y embalses especies foráneas como el black-bass, el lucio o la gambusia.

El debate comenzó después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo iniciase el procedimiento relacionado con la retirada del azud, situado en el paraje Casa de Hijadilla y utilizado originalmente para riego. La documentación administrativa señala que la infraestructura lleva más de tres años en desuso, que no consta un titular conocido y que el organismo de cuenca estudia su eliminación dentro de sus actuaciones para recuperar la continuidad fluvial.

La presa de Hijadilla se convierte así en escenario de dos interpretaciones ambientales enfrentadas: quienes consideran que la lámina de agua creada por el azud se ha transformado en un refugio imprescindible para la fauna durante el verano y quienes, como Fondenex, creen que la eliminación de la barrera permitiría recuperar un tramo más natural del río Salor y favorecer a sus especies autóctonas.