La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura

El sorteo de La Primitiva de este sábado 5 de septiembre ha dejado un premio de 46.509,36 euros en Extremadura. El boleto agraciado corresponde a la Segunda Categoría, para la que era necesario acertar cinco de los números de la combinación ganadora más el complementario.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto fue validado en el Despacho Receptor número 08.440 de La Parra, en la provincia de Badajoz. Ha sido uno de los cuatro acertantes de Segunda Categoría registrados en toda España, junto a otros sellados en Sueca y Valencia, ambos en la provincia de Valencia, y Ponteareas, en Pontevedra. Cada uno recibirá 46.509,36 euros.

La combinación ganadora de La Primitiva de este sábado estuvo formada por los números 3, 12, 19, 31, 45 y 47. El complementario fue el 1 y el reintegro, el 3, mientras que el número correspondiente al Joker fue el 6414438. La recaudación del sorteo ascendió a 10.364.586 euros.

El sorteo también dejó dos acertantes de Primera Categoría, con seis aciertos, que cobrarán 573.615,39 euros cada uno. Los boletos fueron validados en Mataró, en Barcelona, y Sestao, en Bizkaia.

No hubo, sin embargo, ningún acertante de Categoría Especial, que exige los seis números y el reintegro. Por este motivo, el bote seguirá aumentando y en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría llevarse 12,1 millones de euros.

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Además, hubo 200 acertantes de Tercera Categoría, premiados con 1.705,34 euros; 10.979 de Cuarta, que recibirán 45,19 euros; y 195.430 de Quinta Categoría, con un premio de ocho euros.