El profe de ciencias que arrasa en YouTube enseñará en Extremadura a combatir bulos con IA

Explicar ciencia en redes sociales, convertir una investigación compleja en un mensaje comprensible o saber detectar y responder a un bulo científico. Son algunas de las claves que abordará en Badajoz Jhoan M. López, creador del canal ‘Los Profes de Ciencias’ y uno de los divulgadores que ha conseguido hacerse un hueco entre el público joven a través de internet.

López será el encargado de impartir los próximos 29 y 30 de septiembre un taller práctico organizado por FUNDECYT-PCTEX para enseñar a investigadores y profesionales de la innovación a comunicar mejor sus proyectos. La actividad será gratuita y contará con un máximo de entre 35 y 40 participantes.

El divulgador reúne actualmente más de 290.000 seguidores en redes sociales y supera los tres millones de visualizaciones mensuales con sus contenidos educativos y científicos. Licenciado en Ciencias Ambientales y con un máster de Profesorado, lleva desde 2016 trasladando conceptos científicos a formatos pensados para plataformas digitales.

IA, vídeos y redes sociales

Ese será precisamente uno de los ejes del taller. Durante las dos jornadas, los asistentes aprenderán a identificar públicos, construir mensajes, elaborar guiones y crear y editar contenidos audiovisuales, además de utilizar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la comunicación científica.

El programa incluirá también estrategias para mejorar la difusión en redes sociales y para adaptar los mensajes a distintos tipos de audiencia, con especial atención a los jóvenes. Los participantes podrán trabajar sobre sus propios proyectos e investigaciones, con el objetivo de aplicar de forma directa las herramientas aprendidas durante las sesiones.

Otro de los apartados estará centrado en la desinformación científica. La formación ofrecerá pautas para detectar bulos, responder a contenidos falsos y mejorar la forma en la que los profesionales de la ciencia trasladan sus conclusiones a la sociedad y a los medios de comunicación.

López ha colaborado a lo largo de su trayectoria con universidades, centros de investigación, medios e instituciones como la Cadena SER, 20 Minutos, el Senado o el Parlamento Europeo.

El taller se celebrará en el salón de actos de FUNDECYT-PCTEX, en Badajoz, de 10.00 a 14.00 horas durante ambas jornadas. La inscripción ya está abierta y es gratuita a través de la página web de la entidad. La actividad está cofinanciada por la Unión Europea mediante fondos FEDER del Programa Extremadura 2021-2027.