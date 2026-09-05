El Proyecto Mosaico vuelve a Gata y Las Hurdes para poner el territorio a trabajar contra los incendios: "Serán más controlables"

Un olivar, un rebaño de cabras, una explotación de castaños o una zona de aprovechamiento forestal pueden ser también herramientas contra un incendio. Esa es, resumida, la filosofía del Proyecto Mosaico, el modelo de prevención desarrollado por la Universidad de Extremadura que la Junta volverá a impulsar ahora en Sierra de Gata y Las Hurdes después de los grandes fuegos que han golpeado el norte de Cáceres.

María Guardiola anunció esta semana la puesta en marcha del Proyecto Mosaico Gata-Hurdes como una de las principales medidas para cambiar la gestión de estas comarcas. Servirá para localizar las zonas más vulnerables y promover actuaciones que reduzcan la capacidad de propagación de los incendios. Su sede estará, además, en la Casa Forestal del Buen Agua de Vegas de Coria, que la Junta quiere transformar en un centro dedicado a la innovación y el desarrollo forestal.

Aunque el Ejecutivo habla ahora de extender a estas comarcas la experiencia desarrollada en La Vera, Mosaico regresa en realidad al lugar donde nació. Fernando Pulido, profesor del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la UEx y director del proyecto, recuerda que ya estuvo presente en Gata y Las Hurdes entre 2017 y 2021-2022. "Lo que se hace ahora es, por así decirlo, reactivarlo", explica.

Las caras del Proyecto Mosaico, con Fernando Pulido (segundo por la derecha). / CEDIDA

Su origen está ligado al gran incendio que sufrió Sierra de Gata en 2015. Aquello abrió un debate sobre un paisaje en el que grandes extensiones continuas de vegetación podían alimentar fuegos difíciles de detener. De ahí surgió una idea diferente a la de confiar únicamente en cortafuegos convencionales o en reforzar los medios de extinción: introducir actividad económica en lugares estratégicos para que esa propia actividad mantenga menos combustible disponible para las llamas. La UEx define el modelo como una combinación de usos agrícolas, ganaderos y forestales que permita recuperar progresivamente un territorio más diverso, habitado y resistente al fuego.

Cortafuegos que producen

Uno de sus conceptos centrales son los llamados "cortafuegos productivos". No se trata necesariamente de abrir una franja desnuda en medio del monte, sino de localizar lugares en los que un cultivo, el pastoreo o un aprovechamiento forestal puedan romper la continuidad de la vegetación y, al mismo tiempo, ofrecer una rentabilidad a quien los mantiene.

En anteriores etapas se ensayaron en Gata y Las Hurdes actuaciones con castaños, pastoreo de cabras, resinación y cultivos, entre otras alternativas. El objetivo es que el territorio no dependa exclusivamente de que periódicamente llegue una cuadrilla a desbrozarlo: si una parcela genera ingresos, existen más posibilidades de que permanezca trabajada durante años.

El planteamiento no pretende evitar todos los incendios. Pulido lo deja claro después de más de una década estudiando este tipo de estrategias: "Es seguro que seguirá habiendo incendios". La diferencia que persigue Mosaico está en lo que ocurre después de la primera llama. "Lo que tratamos es de que sean más controlables y más pequeños".

Por eso lo define como una herramienta que debe complementar lo que ya existe. La vigilancia, la prevención convencional y los dispositivos de extinción continúan siendo imprescindibles, pero los grandes incendios de los últimos años han demostrado que pueden resultar insuficientes cuando el fuego encuentra kilómetros de vegetación continua. La modificación del paisaje busca poner obstáculos antes de que llegue ese momento.

"No hay excusa para no actuar"

Gata y Las Hurdes presentan, además, unas características especialmente favorables para retomar el proyecto. Pulido las considera "las dos comarcas que más lo necesitan", por encontrarse entre las zonas de mayor riesgo y donde se producen algunos de los mayores incendios de Extremadura.

Existe también una diferencia importante respecto a otros territorios: una parte considerable de sus montes es de titularidad pública. Eso facilita que la Administración pueda planificar actuaciones sin enfrentarse a la enorme fragmentación de la propiedad privada que complica los proyectos forestales en otras zonas.

"En este caso no hay excusa", sostiene Pulido. Si buena parte de esos montes son gestionados por las administraciones, también está en sus manos decidir qué zonas deben conservarse, dónde interesa reducir densidades o dónde puede recuperarse una actividad agrícola, ganadera o forestal que ayude a detener el siguiente incendio.

Porque esa es la premisa con la que Mosaico vuelve a las dos comarcas donde comenzó: el fuego regresará, pero el paisaje que encuentre cuando lo haga no tiene por qué ser el mismo.