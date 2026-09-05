El PSOE pide a Guardiola que sume fondos a los 33,1 millones del Gobierno para fertilizantes en Extremadura

El PSOE quiere que la Junta de Extremadura aumente el respaldo económico a los agricultores afectados por la subida del precio de los fertilizantes y complete las ayudas que ya ha puesto en marcha el Gobierno central. Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea una propuesta de impulso con la que reclama al Ejecutivo autonómico que movilice más recursos para el campo extremeño.

La iniciativa llega coincidiendo con el inicio del pago de las ayudas estatales incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que reserva 33,1 millones de euros para Extremadura dentro de una dotación de 700 millones para el conjunto del país. Los socialistas reclaman a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que complemente ese apoyo. A su juicio, hacerlo serviría para que la responsable del Ejecutivo regional "demuestre con hechos su compromiso con los agricultores y ganaderos extremeños".

Más fondos a través de la PAC

El planteamiento del PSOE pasa por aprovechar la nueva intervención FEADER prevista para hacer frente al incremento extraordinario del coste de los fertilizantes. Para ello, pide a la Junta que trabaje junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para incorporar esta medida al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). La propuesta reclama que Extremadura programe el máximo importe de financiación europea que le corresponda y que estudie completar esa cantidad con fondos autonómicos dentro de los límites fijados por la normativa comunitaria.

Las ayudas ya aprobadas por el Gobierno contemplan una subvención de hasta 92,5 euros por hectárea en los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros por hectárea en los de secano. El PSOE defiende que este respaldo económico debe permitir a los agricultores mantener niveles adecuados de fertilización sin tener que asumir íntegramente un sobrecoste que, según advierte, podría acabar repercutiendo también en el precio de los alimentos.

Los socialistas recuerdan que los fertilizantes se encuentran entre las materias primas que más han encarecido su precio como consecuencia del conflicto bélico.

Una convocatoria propia

El PSOE plantea también que, una vez incluida la nueva intervención en el PEPAC, la Junta prepare y apruebe una convocatoria específica de ayudas para los agricultores extremeños afectados por el aumento del coste de los fertilizantes. Esa convocatoria, según recoge la propuesta, deberá tramitarse y pagarse dentro de los plazos que establece la normativa europea.

El Grupo Socialista pide igualmente que todo el proceso se haga de la mano del sector agrario, con información y coordinación permanente con las organizaciones profesionales agrarias tanto durante la modificación del PEPAC como en el diseño de las futuras ayudas. Según el PSOE, la iniciativa ha sido consensuada con estas organizaciones y responde a una "demanda real" del sector en un momento que considera "especialmente complicado" para las explotaciones agrícolas.