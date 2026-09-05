Euromillones deja este viernes cerca de 1,7 millones de euros

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 4 de septiembre, ha dejado dos importantes premios en España. Un boleto validado en Calatayud (Zaragoza) ha conseguido un premio de 694.559,24 euros, mientras que el código ganador de El Millón ha sido vendido en Aracena (Huelva).

El premio de mayor cuantía dentro del sorteo ordinario ha correspondido a un boleto de segunda categoría (cinco números y una estrella), el único acertante de este nivel. Fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Calatayud, situada en el paseo Cortes de Aragón, 5.

A este premio se suma El Millón, el sorteo complementario asociado a Euromillones que garantiza un premio de un millón de euros en España. En esta ocasión, el boleto agraciado con el código FRN75945 fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Aracena, ubicada en la plaza Marqués de Aracena, 23.

La combinación ganadora de Euromillones estuvo formada por los números 11, 12, 19, 27 y 46, con las estrellas 4 y 12. La recaudación alcanzó los 53.222.930,20 euros.

No hubo, sin embargo, ningún boleto acertante de primera categoría (cinco números y dos estrellas). Esta circunstancia provoca que siga creciendo el bote y que, en el próximo sorteo, un único acertante de la máxima categoría pueda ganar 98 millones de euros.

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Además del premio español de segunda categoría, se contabilizaron nueve acertantes de tercera categoría, premiados con 18.036,66 euros cada uno, y 34 de cuarta, que recibirán 1.487,11 euros por boleto.