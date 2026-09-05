Últimas semanas para pedir la ayuda de 500 euros por hijo en los pueblos extremeños de menos de 3.000 habitantes

Las familias que hayan tenido o adoptado un hijo y residan en alguno de los núcleos de población más pequeños de Extremadura todavía están a tiempo de solicitar una ayuda de 500 euros por cada menor. La convocatoria permanece oficialmente abierta y encara ya sus últimas semanas: el plazo para presentar las solicitudes termina el próximo 30 de septiembre.

La medida está dirigida a quienes residan en núcleos de población extremeños con menos de 3.000 habitantes y cuenta con un presupuesto inicial de un millón de euros. La cantidad puede ampliarse si existen disponibilidades presupuestarias. Si, por el contrario, se agotara el crédito sin producirse esa ampliación, la Administración deberá declarar finalizado el periodo de vigencia mediante una resolución y las solicitudes posteriores serían inadmitidas.

Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025

La cuantía consiste en un pago único por cada hijo nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado una guarda con fines de adopción. También contempla las situaciones equivalentes en los casos de adopción internacional.

Para poder acogerse a la convocatoria de este año, el nacimiento, adopción o guarda debe haberse producido en alguno de estos dos periodos: entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025 o entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, ambos inclusive. Los acontecimientos producidos a partir del 1 de septiembre de este año ya no forman parte de esta convocatoria.

Uno de los requisitos fundamentales está en el lugar de residencia. La persona que solicita la ayuda debe encontrarse empadronada y residir de manera efectiva desde hace al menos un año, en la fecha en la que presenta la solicitud, en un núcleo extremeño con menos de 3.000 habitantes. Además, debe tener la guarda y custodia del menor por el que pide la ayuda y convivir con él en el mismo domicilio.

También entran pedanías

La norma considera de forma independiente no solo a los municipios, sino también a las entidades locales menores y las pedanías. De este modo, una pedanía con menos de 3.000 habitantes puede cumplir el requisito aunque dependa de un municipio de mayor tamaño.

Para determinar el número de habitantes se utiliza la cifra correspondiente a cada unidad poblacional recogida en el nomenclátor anual del Instituto Nacional de Estadística vigente en la fecha de la convocatoria. Otras agrupaciones inframunicipales diferentes de las expresamente contempladas por la norma no se computan de manera independiente, sino dentro de su municipio.

Sin límite de renta

Otra de las características relevantes de estas ayudas es que no existe un límite de renta familiar para acceder a ellas. Las bases reguladoras aprobadas en 2025 eliminaron expresamente el requisito económico que anteriormente tenía en cuenta el nivel de ingresos de la unidad familiar. Por tanto, los principales filtros están relacionados con la residencia, el empadronamiento, la convivencia y custodia del menor y el periodo en el que se haya producido el nacimiento, adopción o guarda, además de los requisitos generales exigidos para obtener una subvención pública.

También podrán ser beneficiarias las personas que tengan la guarda y custodia de un menor en caso de orfandad absoluta o cuando ambos progenitores hayan sido privados de ella. En los supuestos de adopción o guarda, la persona que genera el derecho a la ayuda no puede superar los 18 años.

Qué ocurre en caso de custodia compartida

Solo una persona puede ostentar la condición de beneficiaria respecto de un mismo menor. Si existe custodia compartida y los progenitores no viven juntos, quien solicite la ayuda debe declarar que el otro progenitor está de acuerdo con que sea esa persona quien la perciba.

La norma contempla también qué sucede si no existe acuerdo. Si ambos progenitores solicitan la ayuda y los dos cumplen todos los requisitos, los 500 euros se repartirán por mitad. Si únicamente uno reúne las condiciones exigidas, será este quien pueda recibir íntegramente la ayuda.

Solicitudes por orden de entrada

Las ayudas se conceden mediante concesión directa y convocatoria abierta. Las solicitudes se tramitan por orden de entrada en el registro del órgano competente y hasta que se agote el crédito previsto para financiarlas. La solicitud puede hacerse electrónicamente a través del trámite habilitado por la Junta de Extremadura o presencialmente en las oficinas del Sistema de Registro Único y en los demás lugares admitidos por la legislación administrativa.

Entre la documentación contemplada se encuentra el certificado histórico de residencia y convivientes, en el que deben figurar tanto la persona solicitante como el menor y la antigüedad de la inscripción en el padrón. Cuando sea necesario aportarlo, el certificado no puede tener una antigüedad superior a un mes en los términos establecidos por la convocatoria. También deberá acreditarse el nacimiento o, cuando corresponda, la adopción o guarda.

Cuando se resida en una entidad que no disponga de padrón autónomo, puede ser necesario aportar además un certificado del ayuntamiento que acredite que la localidad es una pedanía o entidad local menor y la antigüedad de la residencia en ella.

Una vez que la solicitud entra en el registro competente, la Administración dispone de un máximo de tres meses para resolver. Si se concede, los 500 euros se pagan de una sola vez en la cuenta indicada, que debe encontrarse activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. Además, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones concedidas para la misma finalidad por otras administraciones o entidades públicas o privadas.