El Arzobispado ordena extremar la vigilancia tras los robos en iglesias de Extremadura

Los últimos robos de joyas en iglesias extremeñas han llevado al Arzobispado de Mérida-Badajoz a pedir a los párrocos de la diócesis que extremen la vigilancia. La medida llega después de que la Guardia Civil haya comenzado a investigar tres denuncias por sustracciones registradas en templos de Jerez de los Caballeros, Barcarrota y Valle de Santa Ana.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este domingo que existen ya tres denuncias y ha explicado que la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar. Los agentes están analizando lo ocurrido en los tres municipios, aunque en algunos casos el tiempo transcurrido desde el robo está dificultando la localización de indicios.

Quintana ha reclamado por ello que cualquier sustracción en una iglesia sea puesta en conocimiento de las fuerzas de seguridad "inmediatamente". Según ha explicado durante una visita al Salón del Ovino de Castuera, algunos de los hechos investigados se produjeron semanas antes de que se formalizara la correspondiente denuncia.

"La Guardia Civil está tratando de investigarlo, pero lo que pediría es que cuando se produzca un robo lo denuncien inmediatamente", ha señalado el delegado del Gobierno. Quintana ha indicado además que en determinados casos las autoridades han tenido conocimiento de las sustracciones a través de los medios de comunicación antes de que se presentara la denuncia.

"Lo primero que tenemos que pedir es la máxima colaboración y que cuando un robo se produzca nos lo comuniquen y presenten la denuncia automáticamente", ha añadido.

Contacto con el Arzobispado

Ante la sucesión de casos, el delegado del Gobierno ha mantenido contacto con el Arzobispado de Mérida-Badajoz, que ha trasladado a los sacerdotes de la diócesis la instrucción de aumentar las precauciones en las parroquias.

La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas sobre los tres episodios denunciados mientras trata de determinar si existe alguna relación entre ellos y recabar indicios que permitan esclarecer las sustracciones. Por el momento, Quintana ha insistido en la necesidad de comunicar cualquier nuevo robo sin demora para facilitar la actuación de los investigadores.