Cambian los contratos de trabajo en Extremadura: deberán detallar más el salario, la jornada y el periodo de prueba

Los contratos de trabajo que se firmen en Extremadura deberán contener más información sobre las condiciones de los empleados. Salario, jornada, funciones, categoría profesional o periodo de prueba tendrán que quedar definidos con mayor precisión una vez entre en vigor la nueva regulación que prepara el Gobierno. El cambio no afectará únicamente a quienes encuentren empleo a partir de entonces, sino que los trabajadores con contratos ya vigentes también podrán solicitar a sus empresas la información que no figure actualmente en ellos.

La norma, que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, introduce nuevas exigencias sobre el periodo de prueba. La empresa tendrá que indicar cuánto dura, en qué consiste y qué se espera del trabajador durante ese tiempo. Además, cualquier ampliación más allá de los seis meses establecidos con carácter general deberá contar con una justificación concreta. El objetivo de Trabajo es evitar que estos periodos se prolonguen de forma excesiva y terminen funcionando, en la práctica, como una fórmula encubierta de contratación temporal.

La regulación obligará también a ofrecer más información sobre el sueldo y los horarios. El contrato deberá recoger el salario base, los complementos, la forma de pago, la categoría profesional y la distribución de la jornada. En aquellos empleos en los que no sea posible fijar de antemano un horario concreto, la empresa tendrá que facilitar unas referencias mínimas que permitan al trabajador saber con cierta antelación cuándo deberá prestar servicio.

También sobre los algoritmos

Otra de las novedades afecta al uso de la tecnología dentro de las empresas. Los trabajadores tendrán derecho a saber cómo funcionan los algoritmos que puedan influir en decisiones laborales, por ejemplo a la hora de repartir tareas, modificar jornadas, conceder ascensos o participar en un despido.

Las empresas deberán comunicar además por escrito cualquier cambio relevante que se produzca posteriormente en las condiciones de trabajo. La intención del Gobierno es que el empleado tenga siempre una referencia clara de cuáles son sus condiciones y de cualquier modificación que se produzca durante la relación laboral.

También para quienes ya tienen contrato

Los trabajadores que ya estén contratados podrán pedir a su empresa la información que la nueva norma obliga a incluir y que no aparezca actualmente en su documentación. La empresa dispondrá de 30 días para facilitarla.

En los contratos nuevos, toda esa información deberá entregarse antes de que empiece la relación laboral. La regulación se aplicará con carácter general a los empleos de más de cuatro semanas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con esta reforma, España culminará la transposición de una directiva europea cuyo plazo de adaptación venció en agosto de 2022. El cambio supone, en la práctica, que muchos contratos tendrán que dejar de limitarse a fórmulas genéricas y explicar con mayor precisión qué se cobra, cuándo se trabaja y bajo qué condiciones se desarrolla el empleo.