Extremadura abrirá a consulta pública casi 1,2 millones de imágenes de sus archivos históricos

Extremadura ampliará de forma notable el acceso público a su patrimonio documental con la digitalización de casi 1,2 millones de imágenes de sus archivos históricos, que podrán ser consultadas a través de internet. La actuación forma parte de un programa de inversiones cercano a los 750.000 euros impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental para modernizar los archivos de la región, mejorar la conservación de sus fondos y facilitar su consulta por parte de ciudadanos e investigadores.

La digitalización es una de las principales líneas del programa. La Junta prevé alcanzar durante 2026 un total de 580.492 imágenes digitalizadas, mientras que la prórroga de los trabajos durante 2027 permitirá elevar esa cifra hasta rozar los 1,2 millones de imágenes. La inversión destinada específicamente a esta actuación asciende a 194.637,76 euros.

Documentos desde 1540

Entre las actuaciones realizadas destaca además la restauración de 31 documentos históricos custodiados en los Archivos Históricos Provinciales de Cáceres y Badajoz, fechados entre 1540 y 1876. Los trabajos han supuesto una inversión de 111.078 euros.

Las piezas presentaban diferentes grados de deterioro y han sido sometidas a tratamientos destinados a frenar su degradación y devolverles unas condiciones adecuadas de conservación.

La modernización también alcanzará a CICONIA, el portal de difusión del patrimonio documental extremeño. La Junta ha destinado 133.414,60 euros a mejorar esta herramienta e incorporar un acceso directo a los archivos, de manera que localizar y consultar los fondos disponibles en línea resulte más sencillo.

Más capacidad en el Archivo General

La mayor partida individual del programa corresponde al Archivo General de Extremadura, donde se invertirán 250.502,67 euros en la instalación de nuevos armarios compactos.

Estos sistemas permitirán aumentar de forma significativa la capacidad de los depósitos ante el crecimiento continuo de los fondos documentales. Parte de los nuevos equipamientos incorporará además mecanismos eléctricos de última generación para mejorar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones en las que se almacena la documentación.

Otra actuación se centra en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Badajoz, una colección que conserva documentos desde finales del siglo XV hasta el siglo XX. En este caso se invertirán 57.746,31 euros en sustituir sus cajas de conservación.

Muchas de las cajas actualmente utilizadas tienen más de 40 años de antigüedad, por lo que su renovación permitirá mejorar la protección de unos fondos especialmente valiosos tanto por su antigüedad como por la información histórica que contienen.