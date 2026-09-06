Extremadura también celebra la Diada: "Es hora de eliminar prejuicios y políticas interesadas"

Durante décadas, el viaje se hizo sobre todo en una dirección. Miles de extremeños dejaron su tierra para buscar en Cataluña las oportunidades laborales que aquí no encontraban. Muchos echaron allí raíces, formaron una familia y ya nunca regresaron. Otros mantuvieron durante toda su vida un pie a cada lado. Hoy, aunque en una dimensión menor, también hay quienes han hecho el camino inverso.

Los últimos datos disponibles reflejan esa relación, ya que cerca de 98.000 personas nacidas en Extremadura residen en Cataluña, que sigue siendo su segundo principal destino fuera de la región, mientras que casi 15.000 personas nacidas en Cataluña viven en la comunidad extremeña.

Detrás de esas cifras hay historias de emigración, trabajo, arraigo, retorno e identidad que no caben en una estadística. Esa conexión es la que la Generalitat quiere reivindicar este año al trasladar a Extremadura parte de los actos vinculados a la Diada. Su presidente Salvador Illa pretende reconocer así la aportación de los extremeños que emigraron a Cataluña y de sus descendientes, pero también reforzar los lazos entre ambos territorios.

Este diario ha buscado esas historias a ambos lados. Tres extremeños que hicieron su vida en Cataluña y tres catalanes asentados en Extremadura cuentan por qué se marcharon, qué encontraron al llegar, qué dejaron atrás y dónde sienten hoy que está su casa.

De Extremadura a Cataluña

Prudencio Exojo llegó a Cataluña en 1964; Manuel Zapata, en 1970; y Jesús Cortés, en 1991. Todos acabaron en Cataluña empujados, de una u otra forma, por la falta de oportunidades en Extremadura. Décadas después, ninguno duda cuando se le pregunta de dónde se siente: extremeño. Son tres generaciones distintas de una misma emigración, marcadas por el trabajo, la integración en Cataluña y por un vínculo con Extremadura que cada uno ha mantenido a su manera.

Prudencio Exojo, Manuel Zapata y Jesús Cortés, extremeños afincados en Cataluña. / EL PERIÓDICO

Más de media vida fuera

Manuel Zapata dejó Cabeza la Vaca (Badajoz) en 1970. Tenía 15 años, su padre había muerto cuando él tenía nueve y su madre, viuda, trabajaba en un comedor. "El porvenir mío allí era negro", recuerda. Primero se instaló en Sant Joan Despí y después en Sant Just Desvern, donde reside. La acogida fue "excepcional", aunque para un adolescente de un pequeño pueblo extremeño Barcelona resultaba enorme y la añoranza pesaba. Cataluña le dio, sobre todo, trabajo.

Con estudios primarios aprendió un oficio y acabó trabajando durante 37 años en el mantenimiento mecánico de una fábrica de cemento. Allí formó su familia. Su mujer es catalana, tiene tres hijos y cinco nietos. Sin embargo, Cabeza la Vaca nunca desapareció de su vida. Regresa una o dos veces al año y sus hijos y nietos han mantenido también ese vínculo: "Por muy bien que me encuentre en Cataluña, muy feliz y muy dichoso, soy extremeño".

Zapata preside además la Casa Regional de Extremadura en Sant Just Desvern, con unos 150 socios y descendientes de extremeños. La entidad mantiene tradiciones como las migas, el cocido extremeño o la Cruz de Mayo y participa también en la Diada con una ofrenda floral en la que aparecen juntas las banderas extremeña y catalana.

Por eso ve con naturalidad que la Generalitat lleve este año parte de los actos de la Diada a Extremadura: "Nosotros celebramos aquí el Día de Extremadura. ¿Por qué no se va a celebrar en Extremadura el Día de Cataluña?" Para Zapata, las casas regionales han contribuido durante décadas a tender puentes: «Aquí somos uno más».

Camino de ida y vuelta

Su historia pertenece a una generación posterior de la emigración extremeña, cuando Cataluña seguía ofreciendo oportunidades laborales que aquí escaseaban. Jesús Cortés dejó Zarza la Mayor (Cáceres) en 1991, con 21 años. Tenía una tía y un primo en Cataluña, por lo que decidió probar suerte en una época en la que "en Cáceres no había demasiadas oportunidades". Al poco de llegar encontró trabajo y hoy vive en Sabadell. Una de las primeras cosas que hizo fue apuntarse a clases de catalán hasta obtener la titulación. "Me integré muy bien desde el principio y siempre he tenido la suerte de dar con muy buena gente", explica.

Su mujer, su hijo y casi todo su círculo de amistades son catalanes. De hecho, reconoce que habitualmente apenas se relaciona con otros extremeños. Sin embargo, eso no ha cambiado cómo se siente. "Yo sigo siendo extremeño. Tengo este habla, que no se me quita ni quiero que se me quite", afirma. Por eso vuelve a su comunidad natal siempre que puede. "Aquello es mi casa y es mi tierra. Quiero mucho a Cataluña porque siempre me han tratado muy bien, pero yo soy extremeño. Cataluña es donde vivo", subraya.

Cortés considera que la llegada de trabajadores de la región, Andalucía y otros territorios fue clave para el desarrollo industrial de ciudades como Sabadell y Terrassa, de ahí que haya recibido con satisfacción la decisión de Salvador Illa de trasladar parte de la celebración de la Diada. "Me parece estupendo si sirve para reconocer la aportación de toda esa gente que vino de fuera a trabajar aquí", sostiene. Frente a las diferencias políticas, se queda con una idea: "La gente no se olvida de Extremadura y, a la vez, está integrada aquí".

El vínculo recuperado

En su caso, el viaje comenzó mucho antes y estuvo marcado por unas circunstancias familiares especialmente difíciles. Prudencio Exojo, natural del municipio pacense de Villanueva de la Serena y presidente del Hogar Extremeño de Barcelona, llegó a Cataluña en 1964, con 11 años. Su padre estaba enfermo y la familia dependía en buena medida de los ingresos del mayor de sus hermanos, que falleció en 1960 en un accidente cuando regresaba de Badajoz. "A partir de ahí caímos prácticamente en la indigencia", confiesa.

Dos de sus hermanas vivían ya en Barcelona y, cuando una de ellas consiguió una vivienda de protección oficial, la familia decidió marcharse. Prudencio dejó el colegio con el curso casi terminado y comenzó allí una nueva vida. A los 14 años empezó a trabajar. Toda su trayectoria profesional quedó vinculada a las gestorías y, tras años de aprendizaje, en 1986 se estableció por su cuenta. Llegó a levantar un importante despacho profesional y hoy, aunque ha reducido mucho su actividad, sigue vinculado a ese mundo.

Su relación con Extremadura fue distinta a la de muchos emigrantes que regresaban cada verano. La familia se marchó sin propiedades y con pocos vínculos personales, y Exojo pasó unos 12 años sin volver. Cuando regresó, ya de joven, se sintió extraño: «Llegaba al pueblo y me sentía solo. Miraba al cielo y decía: vale, este es mi pueblo, pero no tenía ninguna vinculación más».

Fue su mujer quien, muchos años después, logró localizar a varios amigos de su infancia. Aquellos reencuentros permitieron reconstruir una relación con Extremadura que prácticamente se había perdido. Como presidente del hogar extremeño barcelonés conoce bien esa realidad. Aunque es crítico con el deterioro provocado por la política territorial, valora positivamente el gesto del presidente Illa y considera que puede ayudar a rebajar recelos.

Tras seis décadas viviendo en Barcelona, Exojo tampoco reniega de la tierra que lo acogió. Reconoce que ha disfrutado mucho de Cataluña y de todo lo bueno que le ha dado, pero continúa reivindicando su origen extremeño y un vínculo con Extremadura que logró reconstruir con el paso de los años después de aquel largo periodo de distanciamiento.

De Cataluña a Extremadura

Cataluña y Extremadura también están unidas por quienes hicieron el viaje en sentido contrario al de la gran emigración extremeña del siglo XX. Son muchos menos, pero detrás de las casi 15.000 personas nacidas en Cataluña que residen actualmente en la región aparecen historias de trabajo, familia, empresas y decisiones personales que terminaron convirtiendo Extremadura en su casa.

Jorge Gruart llegó siendo apenas un niño; Francisco Javier Moreno tomó la decisión ya de adulto; y Ana Pérez ha protagonizado un viaje de retorno familiar, ya que su padre emigró de niño a Cataluña y ella ha acabado viviendo en el mismo pueblo extremeño del que él salió. Se trata de tres recorridos diferentes que comparten una integración plena y una mirada desde dentro hacia las relaciones entre Cataluña y Extremadura.

Del corcho catalán a la región

Jorge Gruart nació en Cassà de la Selva (Girona), pero llegó siendo muy pequeño a Extremadura, adonde se trasladaron sus progenitores cuando su padre decidió poner en marcha una fábrica de tapones de corcho en San Vicente de Alcántara. Desde entonces, prácticamente toda su vida ha transcurrido en la región.

Con el tiempo se hizo cargo del negocio familiar y desarrolló buena parte de su trayectoria en San Vicente, donde también impulsó la asociación de empresarios del corcho. Posteriormente, otro proyecto relacionado con el sector lo llevó a Mérida, ciudad en la que acabó instalándose definitivamente y desde donde continuó desarrollando nuevas iniciativas desde el ámbito empresarial.

Su traslado nunca rompió los vínculos con Cataluña. La familia mantuvo el contacto con sus parientes de Girona, Barcelona y Sabadell, mientras que su actividad profesional le permitió conservar una estrecha relación con empresarios catalanes del sector corchero. Una vinculación que continúa hoy y que recientemente lo llevó de nuevo a Cataluña para presentar ‘El Dios de la lámpara’, una novela escrita por él ambientada precisamente en ese mundo.

Después de toda una vida en Extremadura, asegura que nunca ha sentido rechazo por su origen. Al contrario, reivindica que la relación económica entre ambos territorios viene de muy lejos y encuentra en sectores como la lana y, especialmente, el corcho uno de sus mejores ejemplos. Sobre esta cuestión, Gruart sostiene que los empresarios catalanes fueron vistos tradicionalmente aquí como emprendedores, mientras quienes llegaban desde Cataluña valoraban "el carácter espontáneo, la simpatía y el buen trato de los extremeños".

También considera que ha cambiado mucho la imagen que Cataluña tenía de Extremadura. Frente al viejo tópico de una región «árida y seca», quienes la visitan descubren ahora el parque de Monfragüe, el Valle del Jerte, el patrimonio de Mérida, Cáceres o Trujillo y una gastronomía que constituye una de las grandes sorpresas para muchos visitantes.

Por eso valora positivamente la decisión de Salvador Illa de trasladar a Extremadura parte de los actos vinculados a la Diada, aunque pide que la iniciativa vaya más allá de lo simbólico. "Me parece muy bien que venga, pero que se haga eliminando prejuicios y políticas interesadas", señala. A su juicio, el objetivo debe ser conocerse mejor y reducir recelos entre territorios. "Los extremeños somos gente muy acogedora", destaca.

El regreso a la tierra paterna

Su historia es, quizá, la que mejor representa ese viaje de ida y vuelta. Ana Pérez nació en Vilassar de Mar (Barcelona) y vivió principalmente en Badalona, pero Extremadura estuvo presente en su vida desde niña. Su padre es natural de Cristina (Badajoz) y se marchó a Cataluña con 11 años, después de que sus padres emigraran en busca de trabajo cuando su abuelo perdió el empleo que tenía en el antiguo tejar del pueblo.

Décadas después, Ana ha recorrido el mismo camino en sentido contrario. Hace cinco años se instaló en Cristina por amor y en la actualidad vive precisamente en la casa que perteneció a sus abuelos. "Yo toda mi vida he venido todos los veranos aquí", explica. Ahora tiene una hija y asegura que no se plantea marcharse. Además, su regreso ha hecho también que sus padres pasen cada vez más tiempo en Extremadura.

La adaptación no supuso un descubrimiento completo porque conocía bien la región, pero vivir aquí sí le permitió apreciar las diferencias con Cataluña. "La vida es totalmente diferente", resume. De Extremadura valora especialmente el tiempo, la cercanía de la familia y la tranquilidad. En Cristina tiene a sus suegros y cuñados a apenas una calle de distancia, algo que facilita mucho la vida cotidiana y la crianza de su hija.

Eso no significa que idealice una tierra frente a la otra. En este punto, Pérez reconoce que en Cataluña existen más oportunidades laborales y que en Extremadura encontrar trabajo puede resultar más complicado. Ella es autónoma y trabaja en marketing digital y creación de contenidos para marcas, lo que le permite desarrollar su actividad desde allí.

Su identidad tampoco cabe fácilmente en una sola etiqueta. "Desde pequeña decía que yo era extremeña y me decían: no, Ana, tú eres catalana", recuerda. Hoy se considera catalana, pero también se siente profundamente extremeña. Conoce la región por los numerosos viajes que hizo con sus padres y suele reivindicar ante amigos y familiares catalanes que Extremadura continúa siendo "la gran desconocida". Muchos de ellos, cuenta, han terminado visitándola y sorprendiéndose con lo que encuentran.

Por eso la decisión de la Generalitat de llevar a Extremadura parte de los actos vinculados a la Diada le parece especialmente significativa. "Me parece genial. Qué mejor que ver tus raíces aquí, porque al final yo también vengo de aquí", afirma. Para ella, poder unir en una misma celebración esos dos vínculos históricos tiene un significado especial.

40 años de camino inverso

Su traslado a Extremadura fue una decisión tomada ya de adulto y motivada por una relación personal. Francisco Javier Moreno nació en Barcelona, pasó buena parte de su juventud en Premià de Mar y llegó a Extremadura en 1986, con 26 años. Este año cumple cuatro décadas viviendo en la región. Había conocido a quien acabaría convirtiéndose en su mujer y decidió instalarse aquí.

Periodista de profesión y antiguo redactor jefe de El Periódico Extremadura, su primer destino fue Navalmoral de la Mata, donde obtuvo la plaza de jefe del gabinete de prensa del ayuntamiento cuando se puso en marcha ese servicio. Después vivió en Cáceres y Plasencia hasta que finalmente, desde 1990 reside en Badajoz.

La acogida, recuerda, fue buena desde el principio. Desde un primer momento tuvo la impresión de que era una tierra con "muchísimas cosas por hacer", especialmente en infraestructuras, comunicaciones, abastecimiento de agua o servicios sanitarios. Cuatro décadas después considera que Extremadura «ha dado la vuelta como un calcetín» y poco tiene que ver con la región que encontró a mediados de los ochenta.

El comunicador catalán reivindica además el papel de quienes hicieron el trayecto contrario al protagonizado por miles de extremeños. "Algunas personas hicimos el camino inverso, de Cataluña a Extremadura, y aunque sea humildemente hemos aportado nuestro granito de arena", sostiene. Con el paso de los años, ha incorporado a su vida muchas costumbres de la región. Habla de su gastronomía, del patrimonio y de una tierra que, por razones laborales, asegura haber recorrido "de cabo a rabo". Incluso encuentra una combinación perfecta entre ambos mundos: "Como buen catalán, uno de mis platos favoritos es el pan con tomate y jamón, y con un buen jamón ibérico extremeño, mucho mejor".

También celebra que la Generalitat haya escogido Extremadura para parte de los actos vinculados a la Diada. Considera lógico que, igual que desde hace años se celebra el Día de Extremadura en Cataluña, esa conmemoración catalana salga de Madrid y recorra otros territorios. Para él, además, la elección permite reconocer tanto la aportación de los extremeños que emigraron a Cataluña como la de quienes hicieron el recorrido inverso. "Me parece fantástico que se haga ese ejercicio de ida y vuelta y que sirva para favorecer el entendimiento y la comprensión entre ambos territorios".

Moreno recuerda que esos vínculos son incluso anteriores a las migraciones que se registraron en el siglo XX y menciona las históricas relaciones comerciales, especialmente a través del corcho. Frente a ellas, lamenta que desde ambos lados las diferencias territoriales se utilicen en ocasiones «de forma interesada para generar enfrentamientos y obtener réditos políticos».