Casi toda Extremadura vuelve a estar en alerta por altas temperaturas este domingo

El calor vuelve a apretar este domingo en Extremadura, donde buena parte de la comunidad está de nuevo bajo avisos amarillos por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas en cinco zonas de las provincias de Badajoz y Cáceres, con valores que podrán alcanzar los 38 grados y máximas previstas de hasta 39 grados en la capital pacense.

Los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 20.59 horas. En la provincia de Badajoz afectarán a Vegas del Guadiana, Barros y Serena y el sur de la provincia, donde Aemet establece un umbral de 38 grados y una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se alcancen estas temperaturas.

En Cáceres, el aviso amarillo se extenderá al norte de la provincia y a Villuercas y Montánchez, en este caso con máximas que podrán llegar a los 36 grados.

La jornada estará marcada, además, por una nueva subida de las temperaturas máximas. Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, aunque no descarta que aparezcan algunas nubes de evolución durante las horas centrales del día.

Las mínimas experimentarán un ligero o moderado descenso, mientras que las máximas irán en ascenso, una subida que podrá ser localmente notable en la mitad sur de Extremadura. La propia Aemet advierte de que en esta zona los valores serán significativamente altos.

En las dos capitales provinciales volverán a registrarse temperaturas propias de pleno verano. Badajoz podrá alcanzar los 39 grados, con una mínima de 20, mientras que Cáceres llegará a los 37 grados, también con 20 de mínima.

En cuanto al viento, será variable y generalmente flojo, aunque a lo largo de la jornada tenderá a soplar de componente oeste.

Madrugada cálida

El nuevo repunte de las temperaturas llega después de que Extremadura volviera a destacar este sábado entre los puntos más cálidos del país, incluso durante la madrugada. Cinco municipios extremeños se situaron entre las diez localidades con las temperaturas más altas registradas en España durante esas horas.

Cañaveral encabezó los registros de la región con 34 grados a la 1.20 horas, seguido de Retamal de Llerena, con 33,1; Montehermoso y Torrecilla de los Ángeles, ambos con 32,8, y Puerto Rey, con 32,5 grados. El registro más elevado de España se produjo en Cabo de Creus (Girona), con 34,2 grados.

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Unos valores nocturnos especialmente elevados que dan continuidad a un inicio de septiembre marcado por el calor y que tendrá este domingo otro de sus episodios más intensos, especialmente durante la tarde