Los grandes historiadores dominicanos viajarán a Extremadura para revisar el legado de Nicolás de Ovando

Nicolás de Ovando, nacido hacia 1460 en Brozas, pertenecía a la Orden de Alcántara y fue nombrado por los Reyes Católicos gobernador de las Indias. En 1502 partió hacia América al frente de una de las mayores expediciones organizadas hasta entonces por la Corona y permaneció como gobernador de La Española hasta 1509.

La Española, la isla que hoy ocupan República Dominicana y Haití, fue uno de los primeros territorios en los que la Corona española asentó su poder en América. Santo Domingo se consolidó allí como uno de los principales centros políticos y administrativos desde los que se organizó buena parte de la expansión española por el Caribe.

Más de cinco siglos después, Nicolás de Ovando volverá a estar en el centro del debate histórico. Destacados miembros de la Academia Dominicana de la Historia viajarán a Extremadura a finales de octubre para participar, junto a especialistas españoles, en el congreso internacional Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo, organizado por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX) y la Junta de Extremadura. Las sesiones se celebrarán en Cáceres, Trujillo y Alcántara y abordarán tanto su papel político, administrativo y urbano en los comienzos de la América española como las consecuencias que su gobierno tuvo para las poblaciones indígenas.

Durante sus siete años al frente de La Española, Ovando impulsó una profunda reorganización administrativa, promovió la creación de nuevas poblaciones y reforzó el papel de Santo Domingo como centro de poder. La ordenación urbana desarrollada durante su etapa también dejó una huella que posteriormente se proyectaría sobre otros asentamientos españoles en América.

Su mandato presenta, sin embargo, una vertiente más controvertida. La consolidación de las estructuras coloniales coincidió con el sometimiento de la población taína y con la extensión de sistemas como las encomiendas, que supusieron una fuerte presión sobre las comunidades indígenas de la isla.

Respaldo desde República Dominicana

La delegación dominicana estará encabezada por Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, que ha mostrado el respaldo de la institución a la celebración del congreso en Extremadura. "La Academia Dominicana de la Historia saluda y apoya con gran entusiasmo esta gran oportunidad para aquilatar, desde su misma tierra natal, Extremadura, el pensamiento, acción y legado de este personaje clave para la historia", ha señalado Reyes Sánchez.

El presidente de la institución dominicana subraya que Ovando "sentó las bases del sistema administrativo, urbano y económico de la América española durante su mandato en La Española", una etapa cuya influencia resulta especialmente relevante para comprender la posterior evolución histórica de la actual República Dominicana.

En las sesiones académicas participarán igualmente destacados historiadores procedentes de universidades y centros de investigación españoles y dominicanos. Las distintas ponencias permitirán analizar a Ovando desde perspectivas políticas, económicas, urbanísticas y sociales, además de profundizar en sus relaciones con la Corona y en la influencia que tuvo en su trayectoria la Orden de Alcántara.

La convocatoria ha despertado interés tanto en España como en América, según destaca la RAEX, que está recibiendo inscripciones para seguir las sesiones tanto presencialmente como de manera telemática. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta mediados de octubre a través de la página web de la institución.

La Real Academia de Extremadura da así continuidad a una línea de investigación sobre las relaciones históricas entre Extremadura y América. En años anteriores organizó los congresos internacionales Los Franciscanos en la América Hispana: revisión e interpretación del legado de los Doce Apóstoles de México y Hernán Cortés: nuevas aportaciones, nuevas miradas.

Como ocurrió con aquellas citas, las aportaciones del próximo congreso sobre Nicolás de Ovando serán posteriormente editadas y distribuidas entre centros de investigación de España y América, con el objetivo de incorporar nuevas investigaciones y miradas sobre una de las figuras extremeñas más decisivas, y también más controvertidas, de los comienzos de la colonización americana.