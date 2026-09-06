"Estamos haciendo verdaderos encajes de bolillos": la vuelta al cole llega con subidas de hasta seis euros por libro

La vuelta al cole puede costar menos de 100 euros o superar los 400 por hijo este año. La diferencia se dispara según el tipo de centro y las ayudas, pero también según la etapa educativa. En Infantil, por ejemplo, una familia puede pasar de gastar 85 euros en un colegio público a 224 en uno concertado.

Sara Mena, gerente de la Librería Abecedario en Cáceres, señala que en primero de Infantil en la pública se suele pedir un solo libro, cuyo precio actualmente se sitúa en 48,35 euros, mientras en los concertados lo habitual es que se soliciten alrededor de cuatro, que suman unos 170 euros.

"Si hablamos de material, en los públicos no piden únicamente papelería dentro de su lista. Incluyen toallitas, pañuelos... Más o menos, suelen gastar entre 35 y 40 euros. Si hablamos de los concertados, suelen ser entre 53 y 55 euros, pero sí que es verdad que no te piden nada extra", explica Mena.

En los primeros, el número de manuales aumenta conforme avanzan los alumnos por Infantil. A los libros se suman listas de material que pueden incluir plastilina, punzones, pinturas de dedos, ceras, rotuladores o lápices.

Primaria: hasta 300 euros sin ayudas

En Primaria la factura crece, aunque también aumentan las posibilidades de reducirla gracias a los bancos de libros, las ayudas y la segunda mano. Una familia sin beca puede gastar alrededor de 250 euros solo en libros, según la estimación de la Librería Abecedario. Si se suman entre 35 y 50 euros de material escolar, el desembolso se acerca a los 300 euros por alumno. Con ayudas o recurriendo a libros usados, el coste de los manuales puede bajar hasta situarse entre 100 y 150 euros, según Mena.

Es el caso de Patricia Valiente, que tiene un hijo que comienza cuarto de Primaria y una hija que entra en primero de Bachillerato. Para el pequeño, este septiembre apenas ha tenido que comprar un cuadernillo de Inglés y otro de Plástica, con lo que el gasto total no llegará a los 100 euros. "Gracias al banco de libros, el gasto es mucho menor. A partir de tercero ya puedes utilizarlo en los colegios públicos. En primero y segundo no, porque es material fungible y no hay posibilidad", explica.

Patricia Valiente, madre de dos hijos de Primaria y Bachillerato. / Cedida

En Secundaria y Bachillerato muchas familias esperan al comienzo de las clases para completar la compra, cuando los profesores terminan de confirmar qué manuales utilizarán y qué material necesitarán los alumnos.

De momento, la librería calcula entre 35 y 45 euros de material básico, a los que habrá que sumar posteriormente los libros. Para Valiente, el coste de los manuales se acentúa cuando llega el salto a la ESO: "En Primaria no lo he notado tanto, pero en el paso a Secundaria o de Secundaria a Bachillerato sí se nota que el precio de los libros es importante".

"Verdaderos encajes de bolillos"

La gerente de Abecedario apunta también a una subida continuada del precio de los manuales. Según sus cálculos, a partir de los precios que maneja en el establecimiento, cada libro puede haber aumentado entre cuatro y seis euros al año.

La diferencia entre unas familias y otras explica que la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos sitúe el coste de la vuelta al cole en hasta los 500 euros en algunos hogares si se suman libros, material, ropa y uniformes. "Se ha convertido en una cuesta arriba importante, porque para una familia extremeña con dos hijos estamos hablando de casi un sueldo completo", señala Maribel Rengel, presidenta de Freampa.

La federación asegura que muchas familias están buscando fórmulas para rebajar la factura: libros usados, compras por internet, material reutilizado y bancos de libros. "Mochilas, estuches, incluso lápices y libretas que estén a medio uso", enumera Rengel. Una práctica que, aunque tiene un componente de sostenibilidad, en muchos hogares responde a "pura necesidad económica".

Sara Mena, por su parte, no nota demasiada reducción en la compra de material escolar, porque aunque en Primaria "puedes renunciar a comprar algo si todavía te queda un lápiz o una goma, hay que tener en cuenta que en Infantil todo el material se queda en los colegios", recuerda.

Freampa pone el foco especialmente en los libros de texto y reclama que los centros prolonguen su utilización siempre que sea posible. Rengel pide que los cambios de editorial se hagan únicamente cuando exista una razón pedagógica que los justifique y también reclama a la Junta de Extremadura que refuerce el programa de préstamo y a los centros que apuesten por materiales que puedan reutilizarse durante varios cursos.

Comprar más no siempre sale más barato

Reducir el gasto no siempre consiste en encontrar el establecimiento más barato. La Unión de Consumidores de Extremadura recomienda fijarse en el precio por unidad. "Los formatos grandes no siempre son los más económicos", recuerda su técnico Juan Carlos López.

La organización ha analizado, por ejemplo, el precio de los bolígrafos y asegura que un paquete de diez puede resultar un 8% más caro que comprarlos individualmente. Algo similar puede ocurrir con los paquetes grandes de folios, cuando el alumno no llegará a utilizar todo el contenido durante el curso. "Lo fundamental es comparar precios", resume López.

Mena coincide desde la librería: "Que pregunten precios, no vayamos a otros establecimientos sin preguntar primero en las librerías". Comprar más cantidad puede parecer una forma de ahorrar, pero no siempre reduce el coste final y puede acabar suponiendo adquirir material que el alumno no necesita.