El Infoex interviene en 20 incendios forestales que han quemado unas 106 hectáreas esta semana

El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 43 incidentes en Extremadura, de los que 20 han sido incendios forestales. Estos fuegos han afectado a una superficie aproximada de 106 hectáreas, a la espera todavía de las mediciones definitivas.

La mayor parte de los incendios se ha concentrado en la provincia de Badajoz, donde se han registrado 16 de los 20 fuegos, mientras que los otros cuatro se han producido en la provincia de Cáceres, según el balance difundido este domingo por la Junta de Extremadura.

Aunque ninguno de ellos ha alcanzado la consideración de gran incendio forestal, categoría que se aplica a los fuegos que superan las 500 hectáreas, durante la semana ha sido necesario declarar el nivel 1 en cuatro ocasiones.

Los incendios que alcanzaron este nivel fueron los registrados en Montemolín, Higuera de Llerena, Esparragosa de la Serena y Valverde de Mérida. La activación del nivel 1 se produce cuando existe la posibilidad de que el incendio pueda afectar a construcciones aisladas o a carreteras.

Todo ello en plena época de peligro alto de incendios forestales, que comenzó el pasado 1 de junio y que afronta ahora unas jornadas especialmente delicadas debido a las condiciones meteorológicas.

Riesgo moderado

El mapa del índice de peligro de incendios forestales para este domingo, 6 de septiembre, muestra un predominio del riesgo moderado en buena parte de Extremadura, aunque aparecen también áreas con niveles bajos o muy bajos y otras donde el peligro aumenta.

Las zonas de riesgo alto se concentran principalmente en sectores del este y sureste de la comunidad, mientras que en el extremo suroriental de Badajoz aparecen algunos puntos con riesgo muy alto. El mapa de este domingo no presenta zonas clasificadas con riesgo extremo.

La previsión, sin embargo, apunta a un progresivo empeoramiento de las condiciones en los próximos días. El riesgo de incendios forestales se mantendrá elevado durante toda la semana, favorecido por la falta de precipitaciones, las bajas humedades y unas temperaturas que, según el Infoex, serán más propias del centro del verano que de comienzos de septiembre.

Entre el martes y el miércoles está previsto un descenso de las temperaturas, pero esta mejoría térmica se verá compensada por un aumento significativo del viento, un factor que puede favorecer la rápida propagación de cualquier incendio que llegue a declararse.

A partir del jueves, las temperaturas volverán a subir y la persistencia de las condiciones secas incrementará nuevamente el peligro.

Noticias relacionadas

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda por ello extremar las precauciones durante toda la semana. La combinación del calor, el viento, la baja humedad y el elevado grado de sequedad que presenta la vegetación mantiene un escenario especialmente favorable tanto para el inicio como para la propagación de incendios forestales