Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla

El final del verano trae uno de los sonidos más reconocibles del campo extremeño. Cuando cae la tarde o empiezan a clarear las primeras luces del día, los bramidos de los ciervos machos comienzan a escucharse entre dehesas, montes y sierras. Es la berrea, el periodo de celo de esta especie y uno de los momentos más atractivos del año para quienes disfrutan observando fauna en libertad.

Suele concentrarse entre mediados de septiembre y octubre, aunque las fechas pueden variar según las temperaturas y las lluvias. Durante estas semanas, los machos tratan de imponerse frente a sus rivales y atraer a las hembras. Los bramidos se suceden a distancia y, en algunos casos, las disputas terminan en enfrentamientos de cornamentas.

Extremadura reúne algunos escenarios privilegiados para vivir este fenómeno. Desde grandes reservas de caza hasta parques nacionales, dehesas y espacios serranos, estas son cuatro zonas especialmente interesantes.

Cijara, naturaleza salvaje

En el nordeste de Badajoz, la Reserva Regional de Caza de Cijara ofrece uno de los paisajes más completos para adentrarse en el territorio del ciervo. Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de La Siberia y ocupa unas 25.000 hectáreas repartidas entre Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los Montes.

El entorno mezcla bosques de encinas y alcornoques, pinares, matorral mediterráneo y grandes extensiones próximas al embalse de Cíjara. Esa variedad de hábitats favorece la presencia de ciervos, gamos, corzos y jabalíes, además de numerosas especies de aves.

Uno de los lugares más adecuados para intentar verlos es el observatorio de Valdemoros, en Fuenlabrada de los Montes. Desde su torreta de madera, situada en una zona elevada, el visitante puede contemplar el paisaje y permanecer a distancia mientras escucha los bramidos.

La zona permite además combinar la observación de fauna con senderismo. Rutas como La Muela o El Sotillo recorren algunos de estos montes y añaden otro aliciente a la visita.

Monfragüe, apuesta segura

El Parque Nacional de Monfragüe es probablemente el enclave más conocido de Extremadura para la observación de animales salvajes y durante la berrea vuelve a convertirse en uno de los principales destinos.

Los ciervos se dejan sentir especialmente a primera y última hora del día. El amanecer y el atardecer suelen ofrecer las mejores condiciones para escuchar sus llamadas y, con paciencia, contemplarlos en zonas abiertas.

Ciervo macho berreando en Monfragüe. / Alexfo.com

Entre los puntos habituales figuran los alrededores de Villarreal de San Carlos, la zona de la Báscula y diferentes dehesas del parque y su entorno. A ello se suma todo lo que ya ofrece Monfragüe durante el resto del año: miradores, rutas, bosque mediterráneo y una importante presencia de aves rapaces.

Precisamente por la elevada afluencia de visitantes, aquí cobra especial importancia mantener la distancia con los animales y evitar cualquier comportamiento que pueda alterar su actividad.

Sierra de San Pedro y Tajo Internacional

Las dehesas y sierras del oeste extremeño forman otro territorio especialmente apropiado para seguir la berrea. La Sierra de San Pedro y la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional reúnen amplias zonas de monte mediterráneo donde el ciervo tiene una presencia destacada.

Uno de los puntos interesantes se encuentra en el entorno de Santiago de Alcántara y Carbajo, donde el mirador de las Viñas permite disfrutar de amplias vistas sobre la dehesa. Durante la época de celo, los bramidos pueden escucharse desde distintos puntos del recorrido.

Imagen de un ciervo en Extremadura / Manuel Montero (El Milarón)

También destacan las áreas de Herreruela, Membrío y Salorino, municipios rodeados de extensas dehesas y zonas forestales. Para quienes busquen una experiencia más tranquila y alejada de los lugares más concurridos, esta parte de Extremadura ofrece muchas posibilidades.

Villuercas-Ibores-Jara

El Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara completa esta selección. Su relieve de sierras y valles, unido a sus grandes superficies forestales, crea otro buen refugio para el ciervo.

En zonas del entorno de Cañamero, Guadalupe y Alía es posible escuchar sus bramidos durante los primeros compases del otoño. Las carreteras y rutas que atraviesan el geoparque permiten descubrir paisajes muy diferentes a los de la dehesa más abierta, con bosques, laderas y valles encajados.

Paciencia

Ver la berrea no consiste en acercarse todo lo posible. De hecho, ocurre lo contrario. Lo recomendable es mantenerse lejos, hacer poco ruido y dejar que los animales sigan su comportamiento natural. Los prismáticos son más útiles que intentar aproximarse. También conviene evitar flashes, focos, altavoces o cualquier ruido fuerte, además de no dar comida a los animales ni tratar de llamar su atención imitando los bramidos.

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El premio llega cuando menos se fuerza la situación: esperar en silencio, observar el monte y dejar que sea el propio ciervo el que anuncie su presencia.