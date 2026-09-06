Ningún municipio extremeño ha adaptado aún su plan general a la actual ley del suelo

Ningún municipio de Extremadura cuenta todavía con un Plan General Municipal (PGM) adaptado íntegramente a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), aprobada en diciembre de 2018. Casi ocho años después, ningún ayuntamiento ha culminado la aprobación de un nuevo planeamiento conforme al régimen actual, aunque 48 localidades han recibido ayudas durante 2024 y 2025 para afrontar su tramitación y la Junta calcula que más de una veintena podría acogerse a la convocatoria de 2026.

Los planes generales se configuran como una herramienta de gran alcance estratégico. Cuando no disponen de un planeamiento actualizado, los municipios deben recurrir a la Administración autonómica y extremar las cautelas a la hora de autorizar actividades económicas y usos del suelo. Una situación que afecta a cuestiones tan concretas como la construcción de naves y explotaciones agrícolas, aserraderos o queserías. Si el planeamiento vigente establece que en el suelo no urbanizable no puede desarrollarse una actividad industrial, es necesario seguir un procedimiento específico para conceder la autorización.

Replantear el crecimiento

La redacción de un nuevo plan permite a un municipio replantear su crecimiento para los próximos años. Puede reservar terrenos para ampliar un polígono industrial, ordenar nuevas zonas residenciales, definir dónde podrán construirse colegios y otros equipamientos públicos o incorporar las áreas con riesgo de inundación. Mientras no se revise de manera integral el planeamiento, estas necesidades pueden abordarse mediante modificaciones puntuales, aunque cada cambio queda limitado a una actuación concreta.

Comienzan las obras e las 30 VPO en la calle Hermanos Vidarte. / Ayuntamiento de Badajoz

Esta situación no supone que los municipios estén incumpliendo la legislación ni que sus instrumentos urbanísticos hayan dejado de ser válidos. La LOTUS no establece la obligación de adaptar automáticamente los planeamientos vigentes ni fija un plazo para completar ese proceso. La adecuación se produce cuando cada ayuntamiento decide elaborar un nuevo plan general o revisar el existente.

La iniciativa para acometer esa revisión corresponde, por tanto, a los propios municipios. Hasta entonces, los ayuntamientos pueden conservar sus instrumentos vigentes e introducir modificaciones puntuales, que sí deben ajustarse a las disposiciones de la legislación actual. Que 48 consistorios hayan resultado beneficiarios de las ayudas convocadas en 2024 y 2025 tampoco significa que sus nuevos planes estén ya aprobados. Las subvenciones financian precisamente su redacción y tramitación, un procedimiento complejo que puede prolongarse durante varios años y que incluye la elaboración del documento, la exposición pública, los informes sectoriales y las sucesivas fases de aprobación.

Nueva convocatoria

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 6 de agosto la nueva convocatoria de estas ayudas para 2026, autorizada previamente por el Consejo de Gobierno. La línea dispone de 970.000 euros, repartidos entre las anualidades de 2026 y 2030, con 485.000 euros consignados en cada una.

La Junta prevé que más de una veintena de municipios pueda beneficiarse de la convocatoria. Podrán solicitar las subvenciones los ayuntamientos extremeños de hasta 20.000 habitantes que no dispongan de un PGM vigente adaptado a la LOTUS. Las peticiones se atienden por orden de llegada, siempre que cumplan los requisitos establecidos, hasta que se agote el crédito presupuestario.

El plazo comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierto hasta el 9 de noviembre, salvo que los fondos disponibles se agoten antes. Los ayuntamientos deben presentar las solicitudes electrónicamente ante la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana.

Terrenos en los que se van a levantar la nueva promoción de naves industriales del polígono El Nevero de Badajoz. / Santi García

Las subvenciones cubren hasta el 50% del coste de los trabajos de asistencia técnica necesarios para redactar y tramitar el Plan General Municipal hasta la publicación de su aprobación definitiva en el DOE.

La cuantía máxima será de 50.000 euros cuando el municipio incluya únicamente núcleos de base del sistema territorial. El límite aumenta hasta 75.000 euros cuando cuente con algún núcleo considerado de relevancia territorial conforme a la LOTUS.

La convocatoria permite financiar también la redacción de estudios de inundabilidad cuando hayan sido requeridos a raíz de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del nuevo plan. En estos casos, la ayuda cubrirá igualmente hasta la mitad del coste, con un máximo de 2.000 euros por cada cauce analizado y de 6.000 euros por municipio.

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Mientras no emprendan la revisión completa de su planeamiento, los municipios podrán seguir introduciendo modificaciones puntuales para responder a nuevas demandas urbanísticas.