Recta final para apuntarse a la FP online en Extremadura: plazos y cursos disponibles

El calendario empieza a correr para quienes quieran cursar Formación Profesional a distancia en Extremadura durante el curso 2026-2027. La Junta mantiene abiertos durante los próximos días dos procedimientos diferentes de admisión: el de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en modalidad virtual, cuyo plazo termina el viernes 11 de septiembre, y el de los cursos de especialización de FP —los denominados Grados E—, que admite solicitudes hasta el lunes 14.

El primero de los plazos afecta a las enseñanzas virtuales, tanto online como semipresenciales, impartidas en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. Las solicitudes pueden presentarse desde el pasado 1 de septiembre y el procedimiento para el alumnado de nuevo ingreso se realiza directamente a través de la plataforma Rayuela.

Oferta en Grado Medio y Superior

La oferta abarca numerosas familias profesionales. En Grado Medio aparecen, entre otros, Gestión Administrativa, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones de Telecomunicaciones, Cocina y Gastronomía, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Emergencias Sanitarias o Atención a Personas en Situación de Dependencia. Los estudios se distribuyen por centros de Cáceres, Badajoz, Montijo, Olivenza, Navalmoral de la Mata, Don Benito o Alcuéscar, entre otras localidades.

También hay una amplia oferta de Grado Superior. Entre las titulaciones disponibles figuran Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística, Marketing y Publicidad o Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Por ejemplo, Administración y Finanzas puede cursarse de forma online desde centros de Don Benito y Arroyo de la Luz, mientras Marketing y Publicidad se oferta desde el IES Ágora de Cáceres.

Con carácter general, para acceder a esta FP virtual es necesario tener 18 años o cumplirlos durante 2026, aunque existen excepciones a partir de los 16 años para quienes tengan un contrato laboral incompatible con la asistencia ordinaria, sean deportistas de alto nivel o acrediten determinadas circunstancias que les impidan acudir presencialmente a clase. A ello se suman los requisitos académicos específicos de cada Grado Medio o Superior.

IA, ciberseguridad y vehículos eléctricos

Tres días después termina el segundo gran plazo. Hasta el 14 de septiembre permanecerá abierta la admisión a los cursos de especialización de Formación Profesional en modalidad virtual para el curso 2026-2027. Son enseñanzas dirigidas principalmente a titulados de FP que quieran adquirir una formación más específica después de terminar un ciclo.

La oferta incluye especializaciones especialmente vinculadas a perfiles tecnológicos y a sectores con demanda creciente. Extremadura ofrece Inteligencia Artificial y Big Data desde el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata; Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python, desde Zafra; Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, desde Plasencia; Auditoría Energética, desde Badajoz; Recursos y Servicios en la Nube, desde Mérida; y Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos, en modalidad semipresencial desde Cáceres.

Algunas de estas especializaciones cuentan con 30 plazas para este curso, como Ciberseguridad, Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, Auditoría Energética, Vehículos Híbridos y Eléctricos y Recursos y Servicios en la Nube. La duración oscila, según la especialidad, entre las 420 horas de Auditoría Energética y las 720 de Ciberseguridad.

Para acceder se exige normalmente disponer de alguno de los títulos de Técnico o Técnico Superior vinculados a cada especialidad. Sin embargo, la normativa contempla que, si quedan plazas disponibles después de las listas de espera, puedan incorporarse personas procedentes de otras titulaciones de FP que acrediten experiencia o conocimientos relacionados e incluso aspirantes sin un título de Técnico que demuestren conocimientos previos suficientes.

El calendario

El calendario continuará rápidamente después del cierre. En los cursos de especialización las listas provisionales se publicarán el 16 de septiembre, la adjudicación definitiva llegará el día 22 y la matrícula podrá formalizarse entre el 22 y el 28 de septiembre. El comienzo de las clases está fijado para el 15 de octubre.

Para los ciclos de Grado Medio y Superior, el alumnado de nuevo ingreso conocerá su situación provisional en Rayuela el 23 de septiembre, la definitiva el 1 de octubre y dispondrá del 1 al 6 de octubre para matricularse online.