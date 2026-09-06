Renfe recupera este domingo dos trenes diarios entre Extremadura y Sevilla, pero otros dos siguen por carretera desde Zafra

Renfe ha restablecido desde este domingo, 6 de septiembre, la circulación ferroviaria entre Zafra y Sevilla para dos de los cuatro trenes diarios que conectan Extremadura con la capital andaluza. La normalidad vuelve así a los servicios Plasencia/Cáceres-Sevilla, que durante las últimas semanas habían cubierto por carretera este tramo debido a las obras que Adif está realizando en la infraestructura.

La recuperación, sin embargo, no es completa. Los trenes de la relación Madrid-Mérida-Sevilla continuarán realizando por carretera el trayecto entre Zafra y Sevilla debido a la incompatibilidad de estos servicios con el incremento del tráfico ferroviario de mercancías que circula actualmente por la línea.

El cambio está relacionado con las actuaciones que Adif lleva a cabo para adaptar la infraestructura entre Madrid y Algeciras a los servicios de Autopista Ferroviaria. Estas obras han obligado a desviar por itinerarios alternativos parte de los trenes de mercancías con origen o destino en Andalucía, incrementando la circulación por otras líneas.

Dos conexiones siguen por carretera

Este dispositivo afecta a un tren por sentido cada día y permanecerá operativo mientras Adif considere necesario mantener las actuales condiciones de circulación por el aumento del tráfico de mercancías.

Renfe no ha concretado por ahora una fecha para recuperar completamente la circulación ferroviaria en los servicios Madrid-Mérida-Sevilla, por lo que dos de los cuatro trenes diarios de la línea seguirán dependiendo del transporte por carretera en el tramo entre Zafra y Sevilla.