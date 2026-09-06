Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Ferrocarril

Renfe recupera este domingo dos trenes diarios entre Extremadura y Sevilla, pero otros dos siguen por carretera desde Zafra

Los servicios Plasencia/Cáceres-Sevilla vuelven a realizar todo el recorrido por ferrocarril, mientras los Madrid-Mérida-Sevilla mantienen el transporte alternativo entre Zafra y la capital andaluza

Archivo - Tren Renfe Media Distancia

Archivo - Tren Renfe Media Distancia / RENFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Renfe ha restablecido desde este domingo, 6 de septiembre, la circulación ferroviaria entre Zafra y Sevilla para dos de los cuatro trenes diarios que conectan Extremadura con la capital andaluza. La normalidad vuelve así a los servicios Plasencia/Cáceres-Sevilla, que durante las últimas semanas habían cubierto por carretera este tramo debido a las obras que Adif está realizando en la infraestructura.

La recuperación, sin embargo, no es completa. Los trenes de la relación Madrid-Mérida-Sevilla continuarán realizando por carretera el trayecto entre Zafra y Sevilla debido a la incompatibilidad de estos servicios con el incremento del tráfico ferroviario de mercancías que circula actualmente por la línea.

El cambio está relacionado con las actuaciones que Adif lleva a cabo para adaptar la infraestructura entre Madrid y Algeciras a los servicios de Autopista Ferroviaria. Estas obras han obligado a desviar por itinerarios alternativos parte de los trenes de mercancías con origen o destino en Andalucía, incrementando la circulación por otras líneas.

Dos conexiones siguen por carretera

Este dispositivo afecta a un tren por sentido cada día y permanecerá operativo mientras Adif considere necesario mantener las actuales condiciones de circulación por el aumento del tráfico de mercancías.

Noticias relacionadas y más

Renfe no ha concretado por ahora una fecha para recuperar completamente la circulación ferroviaria en los servicios Madrid-Mérida-Sevilla, por lo que dos de los cuatro trenes diarios de la línea seguirán dependiendo del transporte por carretera en el tramo entre Zafra y Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
  3. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  4. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  5. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  6. Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
  7. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  8. Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial

Renfe recupera este domingo dos trenes diarios entre Extremadura y Sevilla, pero otros dos siguen por carretera desde Zafra

Renfe recupera este domingo dos trenes diarios entre Extremadura y Sevilla, pero otros dos siguen por carretera desde Zafra

"Estamos haciendo verdaderos encajes de bolillos": la vuelta al cole llega con subidas de hasta seis euros por libro

"Estamos haciendo verdaderos encajes de bolillos": la vuelta al cole llega con subidas de hasta seis euros por libro

El Arzobispado ordena extremar la vigilancia tras los robos en iglesias de Extremadura

El Arzobispado ordena extremar la vigilancia tras los robos en iglesias de Extremadura

Los grandes historiadores dominicanos viajarán a Extremadura para revisar el legado de Nicolás de Ovando

Los grandes historiadores dominicanos viajarán a Extremadura para revisar el legado de Nicolás de Ovando

Recta final para apuntarse a la FP online en Extremadura: plazos y cursos disponibles

Recta final para apuntarse a la FP online en Extremadura: plazos y cursos disponibles

La salvación del Valle de los Tejos del Cerezal de los incendios: "Fue como un milagro"

La salvación del Valle de los Tejos del Cerezal de los incendios: "Fue como un milagro"

Extremadura también celebra la Diada: "Es hora de eliminar prejuicios y políticas interesadas"

Extremadura también celebra la Diada: "Es hora de eliminar prejuicios y políticas interesadas"

El Infoex interviene en 20 incendios forestales que han quemado unas 106 hectáreas esta semana

Tracking Pixel Contents