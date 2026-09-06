Renfe vuelve a admitir patinetes eléctricos en los trenes extremeños casi tres años después de prohibirlos

Los patinetes eléctricos podrán volver a subir a los trenes de Renfe a partir de este lunes, 7 de septiembre, casi tres años después de que la compañía decidiera prohibirlos por motivos de seguridad. El cambio afecta directamente a los viajeros de Extremadura, ya que la nueva regulación se aplicará a los servicios de Media Distancia y Larga Distancia, además de Cercanías en las comunidades que cuentan con esta red. Las únicas excepciones, por el momento, serán Rodalies y Cercanías Euskadi.

Pero el levantamiento del veto no supone barra libre para entrar al tren con cualquier patinete. Renfe ha establecido una serie de requisitos obligatorios que deberán cumplir tanto el vehículo como su propietario. Solo podrán acceder aquellos modelos homologados, inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y que cuenten con una placa o etiqueta identificativa visible, seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y certificado de circulación.

Las condiciones continúan una vez dentro del vagón. El patinete tendrá que permanecer plegado y apagado durante todo el viaje, no podrá recargarse utilizando los enchufes del tren y deberá colocarse en los espacios destinados al equipaje o en zonas en las que no moleste al resto de viajeros. En ningún caso podrá bloquear pasillos, puertas, salidas de emergencia ni espacios reservados para personas con movilidad reducida.

Además, poder llevarlo no significa que su acceso esté garantizado en cualquier circunstancia. Renfe advierte de que la seguridad y la capacidad del tren tendrán prioridad, de manera que el personal podrá impedir la entrada de un patinete si no existe un lugar adecuado donde colocarlo o si la ocupación del convoy hace incompatible su transporte con la seguridad de los pasajeros. También podrá denegarse el acceso a vehículos deteriorados, manipulados o que no cumplan las condiciones exigidas.

Un veto vigente desde 2023

Renfe prohibió el acceso de patinetes eléctricos, monociclos y otros dispositivos similares a sus trenes en diciembre de 2023. La decisión se adoptó entonces de forma preventiva ante el riesgo asociado a las baterías de estos vehículos, después de registrarse incendios en distintos sistemas de transporte público relacionados, entre otras causas, con baterías manipuladas, dañadas o sometidas a un mantenimiento deficiente. Las bicicletas eléctricas y los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida quedaron fuera de aquella prohibición.

La compañía considera que el escenario ha cambiado con el nuevo marco legal aprobado en España. El Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros permite ahora identificar los patinetes y vincularlos a su titular, mientras que la normativa incorpora también exigencias sobre certificación, identificación y aseguramiento obligatorio.

Con el cambio, Renfe busca recuperar una combinación que cada vez utilizan más viajeros: llegar en patinete hasta la estación, realizar el grueso del trayecto en tren y volver a utilizarlo para recorrer los últimos kilómetros hasta el trabajo, el centro de estudios o el destino final. La compañía cifra en alrededor de siete millones el número de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal existentes actualmente en España.

Así, desde este lunes volverán a verse patinetes en los trenes de Renfe después de casi tres años de ausencia, aunque con unas condiciones bastante más estrictas que antes del veto: registrado, asegurado, identificado, plegado, apagado y sin posibilidad de cargar la batería durante el viaje.