La salvación del Valle de los Tejos del Cerezal de los incendios: "Fue como un milagro"

El incendio de Las Hurdes dejó durante varios días una imagen que todavía impresiona a los vecinos de El Cerezal, alquería de Nuñomoral. Las llamas avanzaron por las laderas próximas al Valle de los Tejos, uno de los enclaves naturales más valiosos de la comarca, pero se detuvieron antes de alcanzar el corazón de este pequeño bosque. «Los Tejos se han salvado de milagro, el fuego se ha quedado muy cerquita, a menos de 100 metros», coinciden varios vecinos consultados estos días.

La preocupación no era menor. En este rincón del término municipal de Nuñomoral sobreviven 56 ejemplares de tejo, algunos con más de mil años, que forman la agrupación mejor conservada de esta especie en Extremadura. El tejo (Taxus baccata) está además catalogado en peligro de extinción en la región y cuenta con un plan específico de recuperación.

En peligro por el fuego

Durante las jornadas más complicadas del incendio, declarado el 18 de agosto, el avance de las llamas hacia El Cerezal y Nuñomoral convirtió esta zona en uno de los puntos de mayor preocupación. El fuego llegó a rozar el entorno del Valle de los Tejos, pero los ejemplares quedaron finalmente fuera de la superficie quemada. El incendio fue extinguido el 26 de agosto después de afectar a 3.765 hectáreas.

Están protegidos desde 2001 como Árboles Singulares y su entorno abarca 13 hectáreas

El valor de este rincón va mucho más allá de la edad de sus árboles. Los Tejos del Cerezal fueron declarados Árboles Singulares de Extremadura en 2001 precisamente por tratarse de la agrupación mejor conservada de la especie en la comunidad. La protección se extendió a un área de 13 hectáreas que incluye los ejemplares y parte del bosque que los cobija.

Los Tejos de Cerezal se salvaron. / E. P.

Allí, en la abrupta cabecera del arroyo del Cerezal y en el paraje conocido como Los Tejares, los tejos aparecen refugiados entre encinas y grandes madroños, acompañados también por acebos, durillos, brezos de porte arbóreo y cerezos silvestres. De los menos de 230 tejos existentes en Extremadura, 56 se concentran en este valle, lo que convierte el lugar en una rareza botánica dentro de una comarca donde predominan las grandes extensiones forestales.

Cómo llegar hasta allí

Llegar hasta ellos exige dejar atrás la carretera y continuar a pie. La ruta tiene como punto de referencia El Cerezal y la presa de Arrocerezal. Junto a la cola del embalse comienza la señalización de la Senda del Correo, que hay que seguir hasta cruzar el arroyo del Cerezal por una pasarela de madera. Más adelante aparece una bifurcación que conduce hacia la Senda de los Tejos.

El acceso requiere en torno a una hora y media de subida y se inicia desde la zona de Arrocerezal

A partir de ahí comienza la subida hasta el Mirador de los Tejos. La guía de Árboles Singulares de Extremadura calcula entre una hora y cuarto y una hora y media de recorrido y advierte de que buena parte del camino presenta una fuerte pendiente. Además, la pizarra puede resultar especialmente resbaladiza cuando está mojada. Aunque en el mirador existe una fuente, es estacional, por lo que se aconseja llevar agua.

La información turística de Las Hurdes plantea también la posibilidad de realizar el recorrido de forma circular, bordeando parte del embalse y enlazando el Mirador de los Tejos con la antigua Vereda del Correo. El sendero conduce al mirador, aunque para acercarse a la zona donde se encuentran los ejemplares hay que entrar por el paraje conocido como La China.

"Fue como un milagro", admiten los vecinos. / CEDIDA

El paisaje que rodea ahora este refugio natural lleva, sin embargo, las huellas del incendio. El negro de las laderas quemadas se quedó a escasos metros de unos árboles que llevan siglos creciendo en Las Hurdes. Ante los trabajos que todavía puedan realizarse después del fuego, conviene comprobar previamente las condiciones de acceso al sendero antes de emprender la ruta.

Los 56 tejos continúan en pie. Después de siglos resistiendo en una de las zonas más abruptas de Las Hurdes, este verano han superado otra amenaza. Esta vez, como resumen quienes conocen bien el valle, por apenas unos metros.