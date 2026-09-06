Los versos del poeta placentino Javier Pérez Walias cruzan el Atlántico rumbo a Lima

El poeta y crítico literario placentino Javier Pérez Walias será una de las voces extremeñas presentes la próxima semana en Lima. El escritor ha sido invitado a participar en la XIII edición del Festival Internacional Primavera Poética, una cita que se celebrará del 9 al 12 de septiembre en la capital de Perú y que reunirá a autores procedentes de distintos países.

Pérez Walias intervendrá durante esos cuatro días en varias de las actividades programadas por el festival. Habrá recitales, presentaciones de libros, conversaciones y encuentros entre escritores de diferentes generaciones y procedencias, en los que el placentino tendrá ocasión de leer parte de su obra ante el público limeño y compartir espacio con otros nombres de la poesía contemporánea.

Nuevo libro y antología

El viaje a Perú llega además en un momento especialmente activo para el escritor. Este mismo año ha publicado Que se detengan en ti mis ojos para siempre, el último título de una producción poética que comenzó hace casi cuatro décadas y que suma ya quince libros.

Nacido en Plasencia en 1960 y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, Pérez Walias publicó su primer poemario, Ceremonias del barro, en 1988. Después llegaron títulos como Versos para Olimpia, Cazador de lunas, Al Qarafa, W, Acodo o Insecto ámbar. En 2008 obtuvo el Premio de la XVII Bienal de Poesía Provincia de León por Largueza del instante, publicado un año después.

Javier Pérez Walias acudirá al Festival Internacional de Primavera Poética. / Cedida

Parte de ese recorrido quedó reunido en 2014 en Otrora. Antología poética 1988-2014, con selección y prólogo de Eduardo Moga. Su obra también ha dado lugar a ediciones realizadas junto a artistas como Rafael Carralero, Juan Carlos Mestre, Javier Roz o Javier Alcaíns.

Su trayectoria

Y todavía habrá otra novedad antes de que termine el año. La Editora Regional de Extremadura tiene previsto publicar este otoño Matraz (Antología poética 2026-2007), una selección preparada por el propio autor y prologada por el profesor, crítico literario, investigador y poeta José Antonio Llera.

Antes de esa nueva publicación, Pérez Walias hará escala en Lima, donde sus versos formarán parte durante cuatro días de una programación concebida como punto de encuentro entre autores y lectores de distintas orillas del mundo.