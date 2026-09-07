10 nuevas plazas de empleo público en Extremadura: convocatorias para policías y técnicos

Septiembre continúa moviendo el empleo público en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha activado entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre tres nuevas convocatorias vinculadas a administraciones de la región que reúnen diez puestos de trabajo: seis agentes de Policía Local en Badajoz, dos técnicos superiores de Diseño de Proyectos en la Diputación pacense y otros dos técnicos medios de Formación en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.

No todos estos procesos, sin embargo, permiten el acceso de nuevos aspirantes. Cuatro de las diez plazas son de turno libre, mientras que las seis correspondientes a la Policía Local de Badajoz se cubrirán mediante concurso por turno de movilidad y están, por tanto, destinadas a profesionales que ya pueden participar mediante este sistema.

Las convocatorias llegan además en una semana especialmente activa para el empleo público policial en la comunidad. El pasado 2 de septiembre se publicó también el proceso unificado de la Junta de Extremadura para cubrir 35 plazas de Policía Local mediante oposición libre en 20 municipios, una convocatoria diferente de las seis plazas de movilidad que ahora aparecen en el BOE.

Seis policías por movilidad en Badajoz

El BOE del sábado 5 de septiembre recoge la convocatoria para cubrir seis plazas de agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial. El procedimiento se resolverá mediante concurso y turno de movilidad, por lo que no se trata de una oposición dirigida a personas que quieran acceder por primera vez a la Policía Local. Las bases fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y posteriormente rectificadas.

La publicación estatal abre ahora un plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a su aparición en el BOE, para que las personas que cumplan los requisitos puedan presentar sus solicitudes.

Dos técnicos superiores en la Diputación

Sí podrán concurrir nuevos aspirantes a las dos plazas de Técnico Superior de Diseño de Proyectos convocadas por la Diputación Provincial de Badajoz.

Los puestos pertenecen a la escala de Administración Especial y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre. La convocatoria apareció en el BOE el viernes 4 de septiembre, después de que las bases completas fueran publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia.

El anuncio establece igualmente un periodo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación para presentar las solicitudes.

Dos puestos para el Consorcio de Bomberos

El tercer proceso corresponde al Consorcio para la Gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz.

En este caso se convocan dos plazas de Técnico Medio de Formación, también mediante concurso-oposición y turno libre. El BOE publicó el anuncio el 4 de septiembre y activó desde el día siguiente el plazo de 20 días hábiles para participar. De esta forma, las dos convocatorias técnicas dejan cuatro puestos abiertos a nuevos aspirantes,.

Otras 35 plazas de Policía Local

Estas nuevas publicaciones coinciden con el proceso de mayor volumen puesto en marcha esta semana en Extremadura. La Junta publicó el 2 de septiembre una convocatoria unificada para cubrir 35 plazas de agente de Policía Local en 20 municipios de la comunidad.

En ese procedimiento sí se trata de oposición libre. Entre los ayuntamientos participantes se encuentran Badajoz, Cáceres, Azuaga, Montijo, Alburquerque, Trujillo, Arroyo de la Luz, Monesterio, Madrigal de la Vera y otras localidades de ambas provincias.