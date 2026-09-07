Más de 61.000 estudiantes recibirán ayudas de hasta 160 euros para libros y material escolar

Un total de 61.437 alumnos de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura se beneficiará de las becas para libros de texto y material escolar en el primer acto de concesión correspondiente al curso 2026/2027. La cifra supone que el 67% de quienes han solicitado estas ayudas recibirá financiación para afrontar los gastos vinculados al inicio de las clases.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha tramitado en esta primera resolución 91.880 solicitudes. De las ayudas concedidas, 38.893 corresponden a estudiantes que cumplen los requisitos económicos establecidos en la convocatoria, mientras que otras 22.544 se han adjudicado a alumnos pertenecientes a familias numerosas.

Más de 27.000 solicitudes, fuera por superar la renta

El principal motivo de exclusión ha sido económico. Un total de 27.489 solicitudes han sido desestimadas por superar los umbrales de renta establecidos para acceder a la convocatoria.

Además, otros 2.879 expedientes permanecen pendientes porque contienen datos económicos incompletos y deberán seguir tramitándose. A ellos se suman 75 solicitudes denegadas por incompatibilidad de estudios o porque el estudiante no estaba matriculado en el momento de realizarse la adjudicación.

Educación continuará revisando aquellos expedientes en los que todavía sea necesario aportar o comprobar documentación, por lo que el número definitivo de beneficiarios aún puede aumentar.

Primaria concentra la mitad de las ayudas

La mayor parte de las becas corresponde a los escolares de Educación Primaria, con 30.358 beneficiarios. Le sigue la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 20.522 alumnos, mientras que en el segundo ciclo de Educación Infantil se han concedido otras 9.593.

También recibirán estas ayudas 458 estudiantes de Educación Especial y 506 alumnos matriculados en otras enseñanzas.

Hasta 160 euros por estudiante

La convocatoria de este curso incorpora un incremento de las cantidades destinadas a cada beneficiario. La aportación para los alumnos incluidos en el sistema de préstamo de libros se fija en 130 euros por estudiante de Primaria.

La cuantía aumenta hasta 160 euros para ESO, FP Básica y Educación Especial, mientras que las familias con alumnado del segundo ciclo de Infantil podrán recibir 100 euros para material escolar.

Estas ayudas se canalizan en buena parte mediante los bancos de libros de los centros educativos, que se encargan de gestionar y distribuir los materiales entre los alumnos beneficiarios al comienzo del curso.