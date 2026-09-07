"La clave está en convertir nuestra capacidad energética en industria y empleo de calidad"

¿Cómo ha cambiado la presencia y la capacidad de influencia de Extremadura en Bruselas durante estos 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea?

-La presencia de Extremadura en Bruselas ha ido afinándose con el tiempo, y también su capacidad de influencia. Ese fortalecimiento se ha apoyado, sobre todo, en la construcción de redes europeas y en nuestra capacidad para integrarnos en espacios de interlocución y presión política.

En sus inicios, la oficina trabajaba con medios mucho más rudimentarios: cartas, fax y una gran carga manual para trasladar información. Hoy, en cambio, todo ese proceso está mucho más automatizado y la comunicación es más ágil.

La organización del trabajo por consejerías se mantiene desde hace años, aunque las políticas europeas van cambiando y eso modifica también la carga de trabajo. Por eso, aunque existan procedimientos estándar de interlocución, cada expediente legislativo exige un enfoque distinto.

En definitiva, tanto la presencia de España como la de Extremadura en Bruselas se ha reforzado mucho desde 1986. España pasó de ser un gran receptor de fondos de cohesión a convertirse en un actor con mayor voz e influencia en el Consejo de la UE, y Extremadura ha acompañado esa evolución con una representación cada vez más sólida y profesional.

La directora de la Delegación de Extremadura (en el centro), con Elva Moreno responsable de Programas Internacionales y José Ángel Mateos profesor de FP Superior del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata. / Delegación de Extremadura en Bruselas

¿Cómo es el día a día de la delegación?

-El día a día de la oficina se organiza por áreas, y cada compañero sigue de cerca la actividad de los comisarios, las comisiones y el pleno del Parlamento, el Comité de las Regiones, los grupos de trabajo y también las reuniones del Consejo de Ministros y del Consejo de la Unión Europea, en las que se abordan los temas de su competencia.

Hay que tener en cuenta que no todas las áreas tienen el mismo peso, porque en la UE tiene competencias exclusivas, compartidas y de apoyo. Por eso, no todos los expedientes requieren el mismo nivel de seguimiento. En el caso de agricultura, por ejemplo, contamos con dos técnicos debido al enorme volumen de trabajo; en energía, industria y ciencia, hay otra persona encargada, y en cohesión y economía, y otra de transporte y la comunicación de la Delegación. También hay ámbitos que tienen menor impacto directo para Extremadura y para España, como cultura, salud o educación, al depender menos de lo que se decide en Bruselas. Aun así, cuando existen programas de financiación competitiva de interés o marcos normativos generales que deben tomarse en cuenta a la hora de definir a que se asignan los Fondos Europeos en la región, se traslada la información a la región inmediatamente.

Alumnos y profesores del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres, durante una visita a la delegación. / Delegación de Extremadura en Bruselas

Desde la distancia, Europa suele identificarse principalmente con fondos y subvenciones. ¿Qué otros beneficios menos visibles han aportado el proyecto comunitario a Extremadura?

-Desde luego, los fondos y subvenciones han sido fundamentales, pero el proyecto europeo ha aportado mucho más a Extremadura. Ha contribuido a modernizar nuestras administraciones, a profesionalizar la gestión pública y a incorporar una cultura de planificación, evaluación y cooperación que antes estaba mucho menos desarrollada.

También ha permitido que Extremadura participe en redes, alianzas y espacios de interlocución con otras regiones europeas, lo que ha ampliado nuestra capacidad de aprendizaje y de influencia. Gracias a Europa, hemos podido compararnos, compartir experiencias y situar nuestros retos en un marco más amplio, algo muy valioso para una región como la nuestra.

Además, la integración europea ha dado seguridad jurídica, ha impulsado la movilidad de personas, estudiantes y profesionales, y ha facilitado la apertura de Extremadura al exterior. En ese sentido, Europa no solo ha financiado proyectos: también ha ayudado a transformar mentalidades, a reforzar capacidades institucionales y a conectar a Extremadura con un proyecto político común.

Reunión con el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, y su equipo. / Delegación de Extremadura en Bruselas

¿En qué consiste realmente el trabajo diario de la Delegación de Extremadura en Bruselas y cómo se defienden allí los intereses de la región?

-El trabajo diario de la Delegación de Extremadura en Bruselas consiste, sobre todo, en seguir muy de cerca todo lo que se mueve en las instituciones europeas y que puede tener impacto en la región. Eso incluye las propuestas legislativas, el trabajo del Parlamento Europeo, las reuniones del Consejo, las iniciativas de la Comisión y también el trabajo desarrollado por otras regiones y actores europeos relevantes.

A partir de ahí, la clave no está no es solo estar informados, sino saber interpretar qué puede afectar a Extremadura, en qué momento puede hacerlo y cómo conviene actuar. Por eso trabajamos de manera coordinada con las consejerías de la Junta, para trasladar información, preparar posiciones y dar una respuesta técnica y política adecuada en cada caso. Además, en Bruselas la influencia no se consigue solo con presencia formal, sino también construyendo relaciones, participando en redes, sumándonos a alianzas y estando en contacto permanente con otros territorios e instituciones. Esa parte es muy importante porque muchas veces la capacidad de defender bien los intereses de Extremadura depende de llegar antes, de estar presentes desde el principio y de poder llegar a la persona clave que está trabajando en el expediente.

En definitiva, la Delegación no solo informa o hace seguimiento: también anticipa, coordina, propone la Junta de Extremadura la manera de influir. Es un trabajo constante, muy técnico pero también muy relacional, porque en Bruselas defender los intereses de una región significa combinar conocimiento, estrategia, presencia y contactos.

¿Tiene Extremadura suficiente capacidad para anticiparse a las decisiones europeas o todavía actúa, en demasiadas ocasiones, cuando las políticas ya están diseñadas?

En términos generales, Extremadura llega a tiempo a los debates europeos más relevantes, y los análisis de cualquier novedad que surja en Bruselas se trasladan con rapidez. Pero, por su tamaño y su posición periférica, su capacidad de influencia es más limitada que la de otras regiones, así que la clave está en trabajar en red con territorios afines para ganar fuerza y capacidad de incidencia. Cuando una propuesta puede afectarnos de forma inmediata, desde la Junta se sigue de cerca y se reacciona con rapidez; el reto no es tanto enterarse tarde, sino convertir esa información temprana en influencia real.

La región continúa por debajo de la media europea en renta, empleo y competitividad. ¿Por qué no se ha producido una convergencia mayor después de cuatro décadas de inversiones comunitarias?

La convergencia ha sido real, pero insuficiente, porque la política europea acelera el desarrollo, pero no sustituye los cambios estructurales que una región necesita para sostenerlo por sí misma. En Extremadura, los avances han convivido con brechas persistentes en productividad, empleo y renta, que dependen del capital humano, la base empresarial, la capacidad institucional y la forma en que se absorben los fondos. El punto de partida importa mucho: las regiones menos desarrolladas suelen tener menor productividad, menos innovación y redes empresariales más débiles, por lo que el retorno de la inversión pública es más lento. Además, una parte de los beneficios se difunde territorialmente y no se queda solo en el territorio receptor. Por eso, cuando faltan reformas complementarias en España, y, en particular, mejoras en las redes de transporte y energía, incluida una mejor conexión a la red ferroviaria para las personas y a la red eléctrica para facilitar nuevos negocios, los fondos pueden aliviar la brecha, pero no cerrarla del todo.

¿Qué ámbitos ofrecen actualmente más oportunidades europeas para Extremadura: la energía, la agroindustria, la digitalización, la investigación o la cooperación con Portugal?

Las oportunidades europeas más fuertes para Extremadura hoy están, sobre todo, en la energía y en la agroindustria. La energía es la primera porque la descarbonización, la electrificación y las redes europeas abren una ventana clara de inversión y competitividad, aunque su aprovechamiento dependa mucho de que España acelere permisos y refuerce la red. La agroindustria es la segunda, porque la PAC y la política de cohesión permiten modernizar el sector, ganar valor añadido y convertir innovación en productividad. Después vendrían la digitalización y la investigación, que son menos visibles pero decisivas para elevar la productividad y hacer que las ayudas se transformen en crecimiento sostenible. La cooperación con Portugal también ofrece oportunidades reales, pero más como palanca transversal de conectividad, mercado y proyectos compartidos que como motor principal por sí sola.

Agricultores y ganaderos consideran a menudo que muchas normas europeas se diseñan lejos de la realidad del campo. ¿Consigue Extremadura trasladar eficazmente sus reivindicaciones a Bruselas?

Sí, Extremadura consigue trasladar sus reivindicaciones a Bruselas. La delegación a través de la Consejería de Agricultura ha participado incansablemente en reuniones, conferencias y redes en Bruselas, ha seguido de forma pormenorizada toda la actividad y ha trabajado muy de cerca con otras regiones afectadas para trasladar a las instituciones europeas las peticiones técnicas necesarias para introducir las mejoras reclamadas por los tractores. Entre todos hemos empujado, y confío en que gran parte de las reivindicaciones han sido escuchadas. En el último año y medio, la Comisión ha impulsado distintos paquetes de simplificación para reducir la carga administrativa y facilitar el acceso a las ayudas de la PAC.

¿Están las empresas, los ayuntamientos y las entidades extremeñas suficientemente preparados para acceder a los programas europeos o siguen perdiéndose oportunidades por falta de información, personal especializado y capacidad técnica?

Las empresas y las entidades extremeñas tienen margen de mejora, pero en muchos casos el principal obstáculo no es solo la falta de personal especializado, sino la propia carga administrativa. Por eso, Europa está impulsando ahora una simplificación en la justificación de los fondos, y se espera que en el próximo marco financiero resulte más fácil para las entidades privadas acceder a programas europeos. En cambio, los ayuntamientos sí necesitan poder contratar perfiles especializados para pedir más financiación en fondos de carácter competitivo.

Ante la posibilidad de que Europa priorice el gasto en defensa, seguridad y competitividad industrial, ¿corre peligro la política de cohesión de la que tanto se ha beneficiado Extremadura?

-El contexto europeo está cambiando y, con ello, también la política de cohesión.

La Comisión está dando más flexibilidad para reorientar fondos hacia defensa de doble uso, seguridad, competitividad industrial, infraestructuras resilientes y transición energética. Eso no significa que la cohesión desaparezca, sino que debe adaptarse a los desafíos actuales para seguir cumpliendo su función de ayudar a regiones como Extremadura a competir en mejores condiciones dentro del mercado único. Para Extremadura, el reto es aprovechar esa nueva orientación para atraer inversión y proyectos con verdadero impacto territorial.

¿Cuál debería ser la gran prioridad de Extremadura en Bruselas durante los próximos años para que la pertenencia a Europa se traduzca en más industria, empleo y oportunidades para los jóvenes?

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La gran prioridad de Extremadura en Bruselas debería ser la energía, porque es la base para atraer industria, empleo y oportunidades para los jóvenes. En el contexto actual, Europa está reforzando la competitividad industrial, la transición energética y el desarrollo de cadenas de valor limpias, y ahí Extremadura tiene una oportunidad real para posicionarse mejor. La clave está en convertir su capacidad energética en proyectos industriales, almacenamiento y empleo de calidad. Y el mundo rural debe verse como el espacio donde esa oportunidad puede arraigar de verdad, porque su modernización es decisiva para hacer sostenibles económicamente las zonas, diversificar la actividad y volverlas atractivas para la inversión, el empleo y la fijación de población.