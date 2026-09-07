El Constitucional trata este martes, 8 de septiembre, la ley extremeña de Concordia y el vicepresidente Bautista ironiza sobre la casualidad

La Ley de Concordia de Extremadura vuelve este martes al primer plano político y jurídico coincidiendo, precisamente, con la celebración del Día de Extremadura. El Tribunal Constitucional ha incorporado a su orden del día del pleno del 8 de septiembre el examen de la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno de España contra varios preceptos de la norma autonómica.

La coincidencia de fechas ha provocado la reacción del vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que ha ironizado sobre que el asunto se aborde justo en la jornada festiva de la comunidad. "8 de septiembre. Día de Extremadura. El TC añade al orden del día -sí, añade al orden del día ya existente- que abordará mañana: admisibilidad del recurso del Gobierno de España contra la Ley de Concordia de Extremadura", ha señalado en un tweet.

Sede del Tribunal Constitucional. / El Periódico.

El vicepresidente ha lamentado el momento elegido: "Siempre es mejor evitar que las casualidades proyecten sombra sobre las instituciones", escribe, antes de reivindicar que "los extremeños tenemos derecho a celebrar nuestro día sin nada que lo empañe, mostrando lo que somos, lo que sentimos y lo mucho que tenemos aún por descubrir". Y concluye con una pregunta: "¿De verdad que no hay más días? Una pena".

La adición al orden del día del pleno del Constitucional incluye como asunto "en trámite de admisibilidad" el recurso de inconstitucionalidad 5463-2026, presentado por el presidente del Gobierno. El recurso se dirige contra los artículos 4.2 -únicamente en lo referido al inciso "evitando el enfrentamiento entre españoles"-, 4, 16 y 17, así como contra la disposición transitoria y la disposición derogatoria de la Ley 4/2025, de 15 de octubre, de Concordia de Extremadura. La ponente será la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas.

Competencias estatales

El Ejecutivo central sostiene que determinados aspectos de la ley extremeña invaden competencias estatales, reducen la protección reconocida a las víctimas e incumplen el deber de colaboración con el Estado. Entre sus principales objeciones figura la consideración de que la norma autonómica limita derechos contemplados en la Ley estatal de Memoria Democrática, como los relativos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

El Gobierno también cuestiona el régimen de colaboración entre administraciones previsto en la ley extremeña y entiende que algunos de sus preceptos entran en ámbitos procesales y educativos reservados al Estado. El Consejo de Ministros acordó el pasado 14 de julio recurrir determinados artículos y solicitar al Constitucional su suspensión después de que las negociaciones abiertas entre ambas administraciones no permitieran resolver las discrepancias.

La Ley de Concordia fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en octubre de 2025 con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura. La norma derogó la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada en 2019, así como su normativa de desarrollo.

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El Constitucional deberá decidir ahora sobre la admisión a trámite del recurso, un paso previo al análisis de fondo de las objeciones planteadas por el Gobierno. Una decisión que llegará al pleno en una fecha especialmente significativa para la comunidad y que ya ha abierto una nueva controversia política antes incluso de que los magistrados entren a estudiar el asunto.