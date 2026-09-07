Construyendo Extremadura desde las raíces: El legado de la empresa familiar

Cada 8 de septiembre, Extremadura se detiene a reconocer su identidad, su historia y sus horizontes. El Día de Extremadura es una jornada para el orgullo, la memoria y la reivindicación de todo aquello que nos define como pueblo. Y en esta fecha tan señalada, resulta imprescindible mirar hacia un pilar silencioso pero indestructible que sostiene a nuestra región cada mañana: las familias empresarias extremeñas.

Celebrar Extremadura no es solo recordar de dónde venimos; es garantizar que nuestros jóvenes tengan razones de peso para quedarse. Y en ese desafío crucial, la empresa familiar representa el verdadero antídoto frente al reto demográfico. Mientras que las decisiones de las grandes corporaciones se toman a cientos de kilómetros, la empresa familiar nace, vive e invierte en la tierra, en Extremadura.

Los empresarios y empresarias extremeñas compartimos el mismo destino que nuestros vecinos. Paseamos por las mismas plazas, acudimos a las mismas escuelas y conocemos por su nombre a las personas que integran nuestras plantillas. Ese vínculo identitario convierte la actividad económica en un deber ético: cuando vienen curvas, la primera premisa no es la retirada, sino la resistencia y el amparo a la comunidad que nos ha visto crecer.

Por tanto, el mayor homenaje que podemos rendir a nuestra tierra en su día no se dice con palabras, sino con hechos: garantizando que donde haya una empresa familiar, exista un pueblo con futuro.

En este mapa de vertebración humana y territorial, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) actúa como la casa común donde se ponen de manifiesto y se potencian estos valores.

Desde la AEEF trabajamos intensamente para acompañar a nuestras empresas en un hito trascendental: el relevo generacional. Inculcar en los más jóvenes el respeto por el esfuerzo de sus padres y la pasión por desarrollar sus negocios en Extremadura es la mejor inversión de futuro que podemos hacer. Es la garantía de que el talento extremeño se queda para liderar la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad en nuestros campos, pueblos y ciudades.

Como hemos dicho en muchas ocasiones, el lema de la empresa familiar no se escribe en el balance del próximo trimestre, sino en el proyecto de las próximas décadas. Es un legado que se hereda de abuelos a padres y de padres a hijos, con una firme convicción: hacer empresa es hacer región.

En este Día de Extremadura, en este 8 de septiembre, queremos reafirmar desde la AEEF nuestro compromiso con la sociedad extremeña. Seguiremos invirtiendo, innovando y creando oportunidades con la misma fuerza del primer día. Porque amar a nuestra tierra es, por encima de todo, trabajar unidos para que cada rincón de Extremadura siga siendo un lugar próspero y lleno de vida donde valga la pena echar raíces.

¡Feliz día !

Noticias relacionadas

Juan Carmona, presidente de la Asociación Exremeña de la Empresa Familiar. / AEEF

*Juan Carmona es presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar