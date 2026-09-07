Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías

La Consejería de Educación y los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial han alcanzado este lunes un acuerdo para incrementar en otros 130 euros mensuales las retribuciones de los docentes extremeños, que se sumarán a los 80 euros que ya perciben desde el pasado 1 de enero. La mejora salarial alcanzará así los 210 euros al mes, aunque todavía queda por concretar en qué plazos se incorporará a las nóminas ese incremento.

El pacto incluye además el pago de las tutorías, una de las reivindicaciones históricas del profesorado extremeño. Los docentes que desempeñen estas funciones comenzarán a percibir un complemento específico, al que se sumarán otras mejoras como el reconocimiento del sexto sexenio, la actualización de determinados complementos retributivos y la creación de un mecanismo para revisar los salarios si Extremadura vuelve a perder posiciones respecto al resto de comunidades.

"Creo que es un día histórico para la comunidad educativa", ha destacado la consejera de Educación, Sandra Valencia, tras la cuarta reunión mantenida con PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT. Después de tres encuentros celebrados en junio, julio y agosto, las partes se dieron una semana más para acercar sus posiciones y cerrar los principales términos del pacto. En su intervención, Valencia ha agradecido a las cinco organizaciones sindicales el esfuerzo realizado durante los últimos meses para aproximar sus planteamientos.

Concreción de los plazos

Tanto la Consejería como los sindicatos han confirmado que en los próximos días habrá una nueva reunión técnica antes de la firma formal del acuerdo. Valencia ha evitado adelantar cómo se repartirán los incrementos y ha insistido en que la aplicación será compatible con las posibilidades presupuestarias de la Administración. "De golpe sería impensable poder hacerlo", ha señalado, recordando que la medida afecta a más de 18.000 docentes y supone un importante esfuerzo económico.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura y portavoz sindical este lunes, Tomás Rodríguez, ha confirmado que la fecha de aplicación es uno de los asuntos todavía pendientes, aunque ha dejado claro que no pone en riesgo el pacto. "Hay un principio de acuerdo y eso no va a suponer ya un problema", ha asegurado. A su juicio, la negociación puede darse por cerrada en sus aspectos fundamentales y solo quedan "los últimos flecos" antes de proceder a la firma protocolaria.

Tutorías y sexenio

Más allá de las cantidades, uno de los principales cambios será el reconocimiento económico de la función tutorial. Hasta ahora, los docentes extremeños que ejercían como tutores no contaban con un complemento específico por esta responsabilidad. Rodríguez ha destacado que será la primera vez en Extremadura que esta labor se traduzca en una retribución específica en la nómina. La medida era una de las reivindicaciones que las organizaciones sindicales habían llevado a las distintas reuniones de la Mesa Sectorial.

Entre otras cuestiones que restan por anunciar, el acuerdo incorpora igualmente el sexto sexenio para aquellos docentes que alcancen los años de servicio necesarios y prevé actualizar complementos que, según los sindicatos, habían quedado desfasados. Entre ellos, el portavoz sindical ha citado los correspondientes a los equipos directivos.

Revisión de salarios

Otro de los puntos considerados fundamentales por los sindicatos es la creación de una cláusula de revisión salarial aplicable desde 2028 y una comisión de seguimiento. El objetivo es evitar que la mejora acordada ahora quede desactualizada si otras comunidades autónomas aprueban en los próximos años nuevos incrementos para su profesorado.

Las cinco organizaciones vienen defendiendo durante toda la negociación que los docentes extremeños deben situarse en torno a la media retributiva del conjunto del país. "Somos un cuerpo estatal", ha recordado Rodríguez, que considera esencial disponer de un mecanismo que impida volver a perder posiciones una vez aplicado el acuerdo.

De esta forma, la comisión reunirá a la Consejería y a los cinco sindicatos, lo que permitirá revisar la situación en función de la evolución de las tablas salariales del resto de comunidades.

Unas 60 medidas hasta 2030

Cabe destacar que las mejoras formarán parte del denominado Plan Horizonte Más, una hoja de ruta que la Consejería y los sindicatos pretenden desarrollar durante los próximos cuatro años y que, según Rodríguez, incorpora casi 60 medidas. Aún no se ha detallado cuándo se dará a conocer íntegramente.

El documento no se limita a las retribuciones. Entre las cuestiones que deberán calendarizarse y negociarse aparecen también modificaciones normativas pendientes, como la revisión del decreto de interinos, además de otras reivindicaciones que las organizaciones sindicales han trasladado durante estos meses.

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La consejera ha definido el documento como un "plan de mínimos" que todavía podrá enriquecerse con nuevas aportaciones y ha anunciado que será presentado con mayor detalle junto a los sindicatos cuando se produzca la firma. Rodríguez también ha valorado el cambio experimentado por la negociación desde la llegada del actual equipo a la Consejería.