Educación tiene resuelto el 99% de las rutas y confía en completar el servicio antes del día 10

La Consejería de Educación y Formación Profesional afronta los últimos días antes del comienzo de las clases con el 99% de las rutas de transporte escolar prácticamente resuelto. La consejera, Sandra Valencia, ha asegurado este lunes que las 605 gestionadas por su departamento han recibido al menos una oferta, por lo que confía en completar todo el servicio antes del próximo 10 de septiembre.

"Ahora mismo puedo deciros que el 100% de las rutas de Extremadura, las 605 rutas, tienen oferta", ha señalado Valencia a preguntas de los medios sobre este asunto. Según ha precisado, el 99% está ya encaminado hacia su adjudicación y únicamente quedan "muy poquitas rutas" pendientes de que los técnicos terminen de revisar la documentación presentada por las empresas.

La consejera mantiene así que el objetivo es que todos los alumnos que necesitan transporte escolar puedan acudir con normalidad a sus centros desde el primer día de clase. "A día de hoy podríamos decir que el día 10 de septiembre todos los alumnos van a tener el transporte asegurado y así trabajaremos los días que quedan para que así sea", ha afirmado.

A falta de las últimas comprobaciones

Que todas las rutas hayan recibido ofertas no implica que todas se encuentren formalmente adjudicadas, ya que parte de la documentación continúa sometida a revisión. Valencia ha recordado que cada propuesta exige comprobar que la documentación aportada por las compañías sea correcta antes de proceder a la adjudicación. "Es un proceso muy tedioso. Las empresas tienen que presentar la documentación, después hay que comprobarla y posteriormente realizar la adjudicación provisional", ha explicado.

La responsable de Educación ha insistido en que precisamente esa complejidad administrativa es una de las razones por las que durante las últimas semanas ha pedido "prudencia" mientras avanzaban las distintas contrataciones de emergencia.

La Consejería ha recurrido a varias convocatorias extraordinarias después de que los problemas surgidos con la licitación ordinaria de 356 rutas escolares impidieran tener resuelto el procedimiento definitivo antes del inicio del curso. Las sucesivas rondas han permitido ir reduciendo progresivamente los recorridos pendientes hasta llegar a la situación actual.

Mensaje de tranquilidad

Valencia también ha querido trasladar este lunes un mensaje de tranquilidad a las familias y ha defendido el trabajo realizado por su departamento desde que comenzaron las dificultades con el procedimiento. A su juicio, durante estas semanas se ha generado "más ruido del necesario o del esperado", algo que considera que ha incrementado la preocupación entre los padres y madres.

"Desde la Consejería creo que hemos sido muy pulcros y muy transparentes a la hora de informar de los pasos que estábamos dando", ha sostenido. Valencia considera que ese "ruido" no ha afectado al trabajo de Educación, pero sí ha provocado "un malestar y una incertidumbre" entre las familias que, en su opinión, "no era necesaria".

La consejera ha defendido además que desde el comienzo del proceso sostuvo que existía margen suficiente para llegar al inicio del curso con el servicio preparado. "Siempre he dicho que teníamos margen y que teníamos clara la hoja de ruta de cómo teníamos que abordar el tema del transporte", ha señalado. Durante estas semanas, Educación ha mantenido contactos con asociaciones de transportistas, empresas de autobuses y representantes de las familias para tratar de garantizar el servicio.

Cambios de última hora

Pese a confiar en que todo el alumnado tenga transporte el día 10, Valencia ha indicado que el mapa de rutas escolares puede seguir modificándose incluso una vez iniciado el curso porque el periodo de matriculación continúa abierto. "El transporte es un proceso vivo", ha explicado. Las fluctuaciones en el número de alumnos o los cambios de residencia pueden obligar a crear nuevas rutas o modificar recorridos ya previstos.

Por este motivo, la consejera admite que podría producirse alguna incidencia puntual al comienzo de las clases. "Es probable que el día 10 alguna a lo mejor no esté, pero no porque no se haya planeado, sino porque ha salido nueva o hay un cambio en el alumnado", ha matizado.

Educación continuará trabajando durante los próximos días para completar las últimas comprobaciones administrativas y llegar al miércoles 10 de septiembre con la totalidad del dispositivo en funcionamiento. "Estamos bien", ha resumido Valencia sobre la situación del transporte escolar a las puertas del nuevo curso.