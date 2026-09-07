La CHT blinda dos embalses de Cáceres para evitar que las cenizas lleguen al agua de consumo

Las consecuencias de los grandes incendios de este verano siguen obligando a actuar sobre el terreno en la provincia de Cáceres. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ya ha instalado barreras de contención y filtración de cenizas en los embalses de Arrocerezal, en Nuñomoral, y Ribera de Castaño, en Casas de Millán, con el objetivo de impedir que las lluvias arrastren hacia las tomas de abastecimiento los residuos y sedimentos acumulados después del paso de las llamas.

Los trabajos forman parte del dispositivo de restauración hidrológico-forestal que el organismo de cuenca ha puesto en marcha con carácter de urgencia tras los incendios registrados durante este verano. La CHT calcula inicialmente una inversión de cuatro millones de euros para el conjunto de actuaciones que está desarrollando en la cuenca del Tajo, donde los grandes fuegos han afectado a más de 110.000 hectáreas, el doble de superficie que el pasado año.

Barreras antes de las lluvias

En Extremadura, los primeros trabajos se concentran precisamente en Las Hurdes y Casas de Millán, dos de las zonas más castigadas por los incendios de este verano. La prioridad es reducir ahora uno de los riesgos que aparecen una vez extinguidas las llamas: que las lluvias movilicen las cenizas y el suelo desnudo y los arrastren hacia arroyos, cauces y embalses.

En Arrocerezal y Ribera de Castaño se han colocado ya sistemas que permiten retener y filtrar cenizas, sedimentos y otros residuos antes de que alcancen las captaciones utilizadas para consumo humano. La actuación no terminará ahí. La Confederación anuncia que posteriormente construirá diques y albarradas en las zonas afectadas para tratar de impedir que las cenizas depositadas sobre el terreno terminen discurriendo por los cursos de agua.

Barreras en el embalse de Serradilla (Cáceres). / CHT

El organismo advierte de que ese arrastre puede provocar, además de problemas para el abastecimiento, la colmatación de los cauces y procesos de eutrofización, derivados de una acumulación excesiva de nutrientes y materia en el agua.

El riesgo no es únicamente preventivo en Las Hurdes. Las primeras lluvias posteriores al incendio ya ocasionaron a finales de agosto problemas en la calidad del agua en distintos puntos de la comarca y obligaron a recurrir a camiones cisterna para abastecer a Nuñomoral y varias alquerías, mientras se recuperaban las condiciones necesarias para garantizar el suministro.

Después del gran incendio de Las Hurdes

La actuación de la Confederación coincide con la batería de trabajos que están comenzando a desplegar las distintas administraciones después del gran incendio que arrancó el 18 de agosto en Pinofranqueado y terminó extendiéndose por varios municipios hurdano. El DOE ha declarado este lunes Zona de Actuación Urgente un perímetro de 3.833,11 hectáreas, principalmente en Pinofranqueado y Nuñomoral, para acometer las tareas de recuperación y protección del terreno.

Precisamente uno de los principales problemas que ha dejado el incendio es la enorme vulnerabilidad del suelo frente a las lluvias. Casi nueve de cada diez hectáreas delimitadas por la Junta presentan pendientes superiores al 30%, de manera que la ausencia de cubierta vegetal multiplica el riesgo de arrastre de tierra y cenizas hacia barrancos y cauces.

Los trabajos de ambas administraciones son, por tanto, complementarios. Mientras la Junta plantea actuaciones sobre el monte quemado para sujetar los terrenos, recuperar drenajes y pistas y frenar la erosión, la Confederación centra buena parte de sus esfuerzos en proteger los cauces y las captaciones de agua.

Casas de Millán

La otra actuación cacereña se desarrolla en el embalse de Ribera de Castaño, después del incendio declarado el pasado 1 de agosto en Casas de Millán. Aquel fuego se originó después de que ardiera un camión en la A-66, obligó a desalojar a los vecinos de Casas de Millán y Grimaldo y terminó quemando 1.352,22 hectáreas.

La CHT explica que, una vez analizados sobre el terreno los daños de los grandes incendios, ha establecido como una de sus prioridades proteger las captaciones de abastecimiento y sus cuencas vertientes. También prevé retirar vegetación quemada y posibles tapones de troncos aguas arriba de poblaciones, reducir las escorrentías y recuperar los ecosistemas forestales asociados a los cauces afectados por el fuego.

Albarradas en el Embalse de Beleña (Guadalajara). / CHT

La Confederación está realizando actuaciones similares en La Mierla, en Guadalajara, y Sierra Oeste, entre Ávila y Madrid. En el primero de esos incendios ya ha construido 600 albarradas en diez arroyos de la cuenca del embalse de Beleña.