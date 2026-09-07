Una Extremadura de colores

Cada 8 de septiembre es nuestro día. Y, aunque lo sepamos, lo demos por hecho y se sucedan los años de celebración, es una fecha que no habría de pasar nunca inadvertida en nuestro calendario. Porque es el día grande de todos los extremeños. El día de los que están aquí desde siempre; de los que se tuvieron que marchar pero aún siguen vinculados a la raíz que se hunde en la tierra; de los que llegaron, se enamoraron de nuestra región y se quedaron; y de los que, a buen seguro, vendrán y se sentirán atrapados por las infinitas maravillas de nuestra Extremadura.

Es un día este, en los primeros compases de septiembre, cuando ya se vislumbra la llegada del otoño, para reconocer las gestas de los antepasados que se aventuraron a descubrir un nuevo mundo, promoviendo el mestizaje, dejando una huella indeleble y cambiando el curso de la Historia. Pero lo es, también, para reivindicar las hazañas cotidianas de los hombres y mujeres que, con su esfuerzo, constancia, ilusión, talante, ideas y esperanza, nos acercaron a un presente próspero y nos impulsan, cada día, hacia un horizonte futuro ilusionante.

El 8 de septiembre debería ser siempre, también, un día para rememorar el abrazo y la concordia, lo que las generaciones que nos precedieron construyeron y lo que tenemos el deber de conservar, fortalecer, sostener y enriquecer, desde la mirada educada en un nuevo tiempo, pero sin perder de vista todo aquello bueno que nos legaron nuestros mayores.

Es un momento para la celebración de extremeños del pueblo y de la ciudad; para quienes no se resignan a ver la vida pasar; para quienes hacen posible lo imposible; para quienes no se conforman con un aprobado y persiguen la excelencia; para quienes procuran lo mejor para los suyos; para quienes sueñan con un proyecto de vida sin tener que establecerse fuera de nuestra geografía; para quienes quieren volar para regresar, luego, y regalarnos, a su vuelta, la experiencia y los conocimientos que posibiliten más crecimiento y bienestar; para quienes cuidan; para quienes dan cobijo; para quienes siempre tienen abiertas las puertas de sus hogares; para quienes siguen confiando; para quienes lo tienen todo por delante y para quienes contemplan la vida con la calma y el poso que confieren las experiencias y los años.

Y siendo un día para todos ellos, para todo el pueblo extremeño en definitiva, ha de serlo, también, para reivindicar, y para contemplar y conversar sobre aquello que podemos mejorar, sobre aquello que nos han negado y limita el despegue total de esta tierra, para rebelarnos contra el trato desigual que, en ciertos ámbitos, se nos dispensa, para hacer escuchar nuestra voz y que el eco resuene en los despachos de quienes deciden conferir estatus privilegiado a aquellos de los que dependen mientras aplazan o nos niegan lo que, por justicia, nos pertenece.

Y es un día, por qué no decirlo, para felicitarnos, para mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que, juntos, hemos construido, de la tierra que tenemos y de la gente extraordinaria que la habita e ilumina. Con realismo, sin complacencia, pero no hurtándonos un ápice de todo eso bueno que nos caracteriza, que hemos creado, sostenido o conservado y de todo aquello que estamos en vías de conseguir.

Es un día, por tanto, para hacer repaso y congratularnos por los avances y los aciertos, para darnos la enhorabuena por el crecimiento económico que, en los últimos años, está situando a Extremadura en lo más alto de los rankings e indicadores de todos los observatorios; para felicitarnos por haber logrado la prórroga de la vida de la Central Nuclear de Almaraz, gracias a la lucha colectiva de todo un pueblo y dando la batalla en todos los ámbitos; para alegrarnos al ver cómo las cifras de desempleados se reducen hasta niveles nunca vistos en nuestra región, gracias a las políticas implementadas por el gobierno de la Presidenta María Guardiola, a la creación de oportunidades, el apoyo al emprendimiento y a la generación de un contexto propicio para invertir, para generar puestos de trabajo y para acrecentar los niveles de bienestar social.

Y es un día para mirar a una Extremadura que rompe moldes, que derriba tópicos y estereotipos, y se muestra como es: dinámica, moderna, luminosa, alegre, viva, de colores. Una Extremadura que está dejando de ser esa gran desconocida con la que se sorprendían quienes nos visitaban para situarse como un referente cultural, patrimonial, paisajístico, turístico, gastronómico y económico.

Y es cierto que no debería hacer falta que vinieran a decirnos lo que tenemos y lo que valemos desde fuera. Pero también es justo que se nos reconozca después de tanto tiempo de invisibilidad o de visibilidad reducida. Por ello, se agradece todo aquello bueno que resuena de esta tierra y de sus gentes. Aunque nosotros siempre hemos sabido de nuestras virtudes y dones, de nuestras capacidades y posibilidades, de las maravillas con que contamos, y de los obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar parar recorrer el mismo camino que otros encontraban despejado.

Ahora, cuando sobrevolamos el horizonte a la vista de todos, no es momento de dejarse llevar, ni de abandonarse a la inercia, sino de continuar batiendo las alas, de amanecer cada día con ganas de continuar trabajando para impulsar nuestros sueños y de demostrar -y demostrarnos- cuán alto podemos llegar si nos lo proponemos.

¡Feliz Día de Extremadura!

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*Manuel Naharro Gata es presidente de la Asamblea de Extremadura