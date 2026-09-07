Previsión meteorológica
Casi toda Extremadura estará este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas
Los termómetros alcanzarán hasta los 38 grados en las provincias de Cáceres y Badajoz
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El calor sigue sin dar tregua a Extremadura. Casi toda la región estará este lunes, 7 de septiembre, en aviso amarillo por temperaturas superiores a los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la provincia de Badajoz, estarán en alerta por temperaturas de hasta 38 grados las comarcas de Vegas del Guadiana, la Siberia, Barros y Serena y sur de la provincia.
Por su parte, en la provincia de Cáceres, la Aemet ha activado el aviso por temperaturas de hasta 38 grados en la zona del Tajo y Alagón y de hasta 36 grados en el norte de la provincia y Villuercas y Montánchez.
La alerta permanecerá activa desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.
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