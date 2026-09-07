Extremadura reunirá a expertos mundiales del tepe y el césped natural

Extremadura se convertirá este otoño en punto de encuentro internacional para los profesionales del tepe y el césped natural. La empresa extremeña Tapiz Verde, dirigida por María Cremades, ejercerá como anfitriona del ETP Farm Tour 2026, una de las citas especializadas del sector, que reunirá a productores, proveedores, greenkeepers, asociaciones y expertos llegados de distintos países.

El encuentro permitirá conocer sobre el terreno las últimas tendencias e innovaciones relacionadas con un producto cada vez más especializado y presente en instalaciones deportivas de primer nivel, campos de golf y numerosos proyectos paisajísticos.

El evento contará también con la participación de TPI – Turfgrass Producers International, que organizará un Study Tour. Asimismo, asistirán grupos procedentes de Australia en representación de varias empresas productoras de césped, junto con miembros de la SFMA (Sports Field Management Association), la GMA (Grounds Management Association), la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), la FIFA, y La Liga estarán también representadas.

Esta presencia internacional garantiza una visibilidad de primer nivel y convierte el evento en una oportunidad única para empresas, instituciones y profesionales que deseen vincular su marca a un encuentro de reconocido prestigio internacional.

La actividad tendrá como uno de sus principales escenarios las instalaciones de Tapiz Verde en Toril, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe, donde la empresa extremeña mostrará algunos de los desarrollos en los que viene trabajando en los últimos años.

Entre ellos se encuentra el denominado «tepe a la carta», que permite adaptar las características del césped a las necesidades concretas de cada proyecto, así como los sistemas híbridos, en los que el césped natural se combina con refuerzos sintéticos para aumentar su resistencia y rendimiento.

Tapiz Verde cuenta además con experiencia en el suministro y desarrollo de soluciones para campos de fútbol profesionales, incluidos terrenos de juego de la máxima categoría, un ámbito en el que factores como la resistencia, la uniformidad, la recuperación de la planta o la capacidad de drenaje resultan fundamentales.

María Cremades, en la finca La Herguijuela (Toril, Cáceres) donde se cultiva el césped. / Toni Gudiel

Una jornada para ver cómo se produce el césped

Uno de los grandes atractivos del Farm Tour será precisamente su carácter práctico. Los asistentes podrán recorrer las zonas de producción acompañados por técnicos y especialistas, conocer diferentes variedades de césped y observar ensayos, sistemas híbridos y nuevas técnicas aplicadas al cultivo.

También se realizarán demostraciones de maquinaria y visitas a parcelas de producción, además de exhibiciones que permitirán comparar materiales y soluciones utilizadas actualmente por las empresas del sector. Parte de las actividades se desarrollarán igualmente en las instalaciones de Tepeservi, en Malpartida de Plasencia.

El objetivo es que los profesionales puedan intercambiar experiencias y comprobar directamente cómo se trabaja el césped desde su cultivo hasta su utilización final.

Extremadura, escaparate internacional

La elección de Extremadura permitirá también mostrar las condiciones que ofrece la región para la producción agrícola y, en particular, para el desarrollo del césped natural. El clima, los suelos, la disponibilidad de recursos y la tradición agrícola extremeña proporcionan un escenario especialmente interesante para experimentar con variedades y nuevas técnicas de producción.

A ello se suma el entorno natural y cultural de la comunidad, que formará igualmente parte de la experiencia preparada para los visitantes internacionales.

El programa combinará las jornadas profesionales con espacios destinados al intercambio de experiencias y a establecer nuevas relaciones entre empresas y especialistas. Los asistentes tendrán además la posibilidad de conocer algunos de los principales atractivos de Extremadura.

Como complemento al contenido desarrollado en campo, el encuentro contempla también la posibilidad de conocer instalaciones deportivas de referencia, con especial atención a la tecnología empleada en sus terrenos de juego y a los sistemas utilizados para conservar el césped en las mejores condiciones.

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De esta forma, el ETP Farm Tour 2026 convertirá este otoño a Extremadura en escaparate de una actividad en la que conviven agricultura, investigación, innovación tecnológica y deporte, y permitirá a Tapiz Verde mostrar ante profesionales internacionales el conocimiento desarrollado desde la región en torno al tepe y al césped natural.