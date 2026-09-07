Extremestiza, menos alumnos por aula y nuevos criterios en la PAU marcarán el curso escolar en Extremadura

El próximo jueves volverán a clase los alumnos extremeños de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Formación Profesional, mientras Bachillerato lo hará un día después. El curso 2026-2027 arranca con menos alumnos en primero de Primaria, una nueva optativa en Secundaria y cambios en la estructura de la PAU, tres novedades que afectarán a distintas etapas y que convivirán con asuntos todavía pendientes para profesores y familias.

En casa de Nuria, el inicio de curso se reparte entre quinto de Primaria y primero de Bachillerato. Sus dos hijos llegan "con muchas ganas y mucha ilusión", aunque el cambio de etapa de la mayor abre también un terreno todavía desconocido. "A los niños en la ESO no les dan muchas explicaciones de la PAU. Ahora, cuando empiece primero de Bachillerato, es cuando le van a empezar a hablar de ella", explica.

Su hija, aunque lejos aún de ese momento, comenzará ahora la etapa en la que los profesores vayan despejando sus dudas y orientando el camino hacia el destino profesional del alumnado.

Quienes sí se examinarán este curso encontrarán modificaciones. La PAU de 2027 adaptará la estructura de los exámenes del 100% de las materias, aunque no cambiarán los contenidos ni las competencias que debe preparar el alumnado. En la mayoría de asignaturas los ajustes serán menores y los nuevos modelos se conocerán este otoño.

Nuria confía en que sea el propio instituto el que vaya despejando las dudas conforme avance Bachillerato. "Ahí está para ayudarle a afrontar esos cambios", señala.

La misma etapa se vive con algo más de inquietud en casa de Patricia Valiente, cuya hija también comienza primero de Bachillerato. "Con nervios", responde cuando se le pregunta cómo afronta el salto desde Secundaria. "La presión es mayor. Sabe que la nota de todos los cursos cuenta, entonces tienen que trabajar mucho desde el principio".

Patricia tiene además un hijo que pasa a cuarto de Primaria, aunque en su caso el comienzo será más continuista. Seguirá con el mismo profesor y dentro del mismo ciclo. "Este año estoy más tranquila con el pequeño en ese aspecto porque el profesor es el mismo y vamos con un poquito más de calma", cuenta.

Tres alumnos menos en primero

Mucho antes de pensar en la universidad, otra de las novedades se notará simplemente contando pupitres. Primero de Primaria tendrá una ratio máxima de 22 alumnos frente a los 25 del curso pasado. La reducción, que ya se aplicaba en el segundo ciclo de Infantil, llega ahora por primera vez a la enseñanza obligatoria. En el resto de cursos de Primaria se mantienen, por el momento, los 25 estudiantes.

Aunque la Consejería anunciará estos días el balance completo del inicio del curso, Patricia pone el acento en otro aspecto menos normativo pero igualmente importante al comenzar septiembre, la continuidad: "En los cursos impares es donde cambian de profesor y entonces sí hay un poquito más de novedad".

Su valoración de la enseñanza pública, después de la experiencia de sus dos hijos, es positiva. "Yo siempre he optado por la educación pública y la verdad es que estoy muy contenta. Han tenido profesores estupendos", afirma.

Extremestiza entra en los institutos

En Secundaria, la novedad más evidente estará entre las optativas. "Extremestiza: puente entre Extremadura y América" comenzará a impartirse en tercero y cuarto de ESO, con contenidos sobre los vínculos históricos y culturales entre la región y el continente americano.

Desde ANPE Extremadura, su vicepresidente, Saturnino Acosta, prefiere no entrar en la valoración política de la materia. Su preocupación está en cómo se aplica. "No basta con incorporar nuevas materias al currículo", advierte.

El sindicato pide que la nueva optativa llegue acompañada de planificación, recursos y criterios pedagógicos claros y que se respeten las especialidades del profesorado encargado de impartirla. "Las novedades educativas deben servir para enriquecer el sistema, no para generar nuevas cargas organizativas o problemas en las plantillas de los centros", sostiene Acosta.

La advertencia resume buena parte de la posición con la que ANPE afronta septiembre. El sindicato reconoce avances y una mayor disposición al diálogo con la Consejería, pero considera que el nuevo curso seguirá arrastrando cuestiones que llevan años sobre la mesa.

Una de ellas es la atención a la diversidad. Los ATE-cuidadores y los intérpretes de lengua de signos de los centros ordinarios pasarán este curso al 100% de jornada, después de que el anterior estuvieran al 90%. Acosta considera positivo el refuerzo, aunque reclama que la inclusión disponga de más recursos humanos y apoyos. "No podemos trasladar toda esa responsabilidad exclusivamente al docente".

También las ayudas para la escolarización de 0 a 3 años se amplían este curso e incluyen por primera vez a los menores de un año. Para ANPE, facilitar el acceso a esta etapa es positivo, pero Acosta insiste en que no debe entenderse únicamente como una herramienta de conciliación. "Estamos hablando de una etapa educativa", recalca.

La IA y las asignaturas pendientes

Hay además cambios que no necesitan aparecer en el currículo para hacerse notar. Acosta señala la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos que ya tienen delante los centros. ANPE reclama formación práctica para que los profesores puedan utilizar estas herramientas con criterio y responder a su creciente presencia entre el alumnado.

Entre cambios aprobados y problemas pendientes comenzará así otro septiembre. Nuria y Patricia coinciden en las ganas con las que sus hijos vuelven a clase, pero también en que cada cambio de etapa trae sus propias dudas. Para unas familias será la PAU; para otras, un nuevo profesor, una asignatura distinta o simplemente saber qué se encontrarán el primer día. Buena parte de las novedades ya está escrita. A partir del jueves empezará a comprobarse cómo funciona dentro del aula.