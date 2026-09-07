Guardiola llama a frenar la polarización y reivindica Almaraz como ejemplo de unidad

De Robe a Robe. De aquella "estrellita pequeñita, pero firme" que el músico extremeño convirtió en canción a una vieja Gibson que, huérfana ya de sus dedos, seguirá sonando. María Guardiola ha elegido al artista placentino como hilo emocional para abrir y cerrar el discurso que ha pronunciado en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura de este lunes en el Teatro Romano de Mérida. Entre ambos guiños, la presidenta de la Junta ha construido una reivindicación de una Extremadura unida y sin complejos, pero también un llamamiento explícito a alejar la política del enfrentamiento y de la polarización.

"No estamos para romper. No estamos para dividir. No estamos para polarizar". Guardiola ha concentrado en esas tres frases uno de los principales mensajes políticos de su intervención, en la que ha reclamado "altura y madurez" a quienes desempeñan responsabilidades públicas. En este sentido, ha defendido que la política debe entenderse como servicio y ha pedido que se concentre en ofrecer soluciones, gestionar con transparencia y situar el interés general por encima de cualquier otro.

A su juicio, los extremeños merecen "estabilidad, seguridad y certidumbre", además de respeto y serenidad. Por ello, ha instado a dejar a un lado las "batallas inútiles" y ha advertido de que incluso las causas que persiguen avances sociales pueden quedar desdibujadas por la forma en la que se defienden. Ha rechazado que la igualdad, la diversidad o el respeto puedan reivindicarse desde "la revancha", el señalamiento o el odio hacia quien piensa diferente. "El verdadero avance no se mide por lo alto que gritemos, sino por lo hondo que somos capaces de comprender", ha añadido.

Extremadura ha decidido "crecer y aspirar a más", sin aceptar los límites que otros imaginaron para ella, ha defendido Guardiola. En ese mismo marco se sitúa 'Sucede Extremadura', el lema elegido este año para la celebración y que también homenajea a Robe Iniesta, en alusión a 'Sucede', la tercera canción del disco Agila, cuya portada ha inspirado además los colores del cartel del Día de Extremadura.

La presidenta ha llevado esa aspiración al terreno de la gestión, situando entre las prioridades sacar adelante los presupuestos "que sostienen la vida de la gente", trabajar por la prosperidad y favorecer el crecimiento, mientras ha defendido que la región cuenta ya con resultados concretos sobre los que seguir avanzando. Extremadura no vive "en el mundo de los sueños", sino sobre un camino que ya se está recorriendo.

El mercado laboral le ha servido para poner cifras a ese argumento. En este sentido, la dirigente regional ha destacado que el paro ha bajado de los 60.000 desempleados y la afiliación a la Seguridad Social ha superado las 430.000 personas. Ha considerado el primer dato como un «hito» y ha atribuido ambos registros al esfuerzo de autónomos, pequeñas empresas y trabajadores extremeños.

Los incendios forestales

Los incendios forestales de este verano han llevado el discurso a uno de sus pasajes más sensibles. Guardiola ha recordado a las familias que han tenido que contemplar desde lejos cómo ardían sus pueblos y sus montes "sin saber qué iban a encontrar al volver" y ha dedicado una mención especial a los vecinos de Las Hurdes. "Extremadura está con vosotros", les ha trasladado.

La recuperación no terminará con la extinción de las llamas. La presidenta ha comprometido la presencia de la Junta en la recuperación de lo perdido y la reforestación de los montes, así como en el apoyo a las explotaciones, los negocios y los municipios afectados. "Estuvimos antes, estamos durante y estaremos después", ha garantizado.

En este punto, también ha agradecido el trabajo de los bomberos forestales del Infoex, los agentes del medio natural, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos de las diputaciones, la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios sanitarios, psicólogos, trabajadores sociales, los voluntarios de World Central Kitchen y los vecinos que se han volcado en las tareas de ayuda.

"En medio del fuego sucedió también Extremadura. Sucedió con su mano tendida, con la solidaridad y el esfuerzo de todos. Caminamos juntos", ha resumido la jefa del Ejecutivo autonómico. La coordinación institucional y la solidaridad mostradas durante la emergencia le han servido para reforzar una de las ideas que más ha repetido durante la noche: "La unión es la que consigue verdaderamente las cosas".

La central de Almaraz

Y esa unión ha llevado el discurso hasta Campo Arañuelo. Guardiola ha presentado la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz como una muestra de que la región puede alterar escenarios que parecían cerrados cuando es capaz de actuar conjuntamente. La planta estaba "amenazada", ha asegurado, después de que durante mucho tiempo se haya hablado de su futuro "con frivolidad y con prejuicios".

Frente a la hoja de ruta hacia el cierre, la presidenta ha recordado que su Gobierno ha defendido la continuidad de la central en Extremadura, Madrid y Europa, escuchando a trabajadores, familias y alcaldes. Ayuntamientos, empresas, sindicatos, instituciones y ciudadanía se han unido "en una sola voz". Ha citado el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad y ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear ha confirmado que prolongar la actividad es técnicamente viable.

"Hemos cambiado el rumbo. Hemos demostrado que le queda mucha vida y que Extremadura sabe remar en una sola dirección", ha asegurado. "Hemos podido cambiar una historia que algunos daban por zanjada. Sucede que juntos lo hemos conseguido", ha rematado antes de pasar a los protagonistas de una noche dedicada también a reconocer cuatro formas muy diferentes de contribuir a Extremadura.

Medallas de Extremadura

Pedro Porro salió de Don Benito con apenas 14 años y dejó su casa y a su familia para perseguir una carrera que le ha llevado hasta la Premier League y, este verano, a proclamarse campeón del mundo con España. Guardiola ha puesto el acento tanto en su talento como en "la dedicación, el sacrificio y las renuncias" necesarias para llegar hasta allí. Sus compromisos deportivos le han impedido estar presente en Mérida, por lo que recibirá la Medalla próximamente en Extremadura.

Por su parte, Guillermo Gracia comenzó su historia mucho antes. Empezó a nadar con apenas unos meses y el agua pasó de ser terapia a convertirse en aprendizaje, disciplina y libertad. Sus títulos mundiales y europeos, récords y medallas han llevado a la presidenta a destacar que "su capacidad es mayor que su discapacidad" y a presentarlo como ejemplo de determinación y superación.

El Museo Nacional de Arte Romano ha recibido la máxima distinción autonómica cuando se cumplen 40 años de la apertura de la sede diseñada por Rafael Moneo. Sus más de 40.000 piezas conservan una memoria compartida que ayuda a entender "quiénes fuimos y quiénes somos". La presidenta ha reconocido el trabajo de Trinidad Nogales, de José María Álvarez y de las generaciones de profesionales que han pasado por la institución, además de agradecer a Mérida que mantenga vivo su legado romano.

La trayectoria de José María Núñez ha devuelto la intervención al terreno de la convivencia y la diversidad. Guardiola ha repasado sus más de tres décadas de defensa del derecho de cada persona a vivir en libertad, desde la puesta en marcha de Fundación Triángulo hasta su contribución a una ley extremeña aprobada por unanimidad. "Es una Medalla de todas las extremeñas y extremeños, por encima de las siglas y de los idearios", ha afirmado.

Papel de la mujer

La conversación de Núñez con su madre sobre la que él mismo ha hablado en otras ocasiones ha abierto además un reconocimiento a las mujeres que han sostenido Extremadura durante generaciones pese a disponer de menos oportunidades. Guardiola ha recordado a quienes "levantaron esta tierra con sus manos" y ha resaltado que la región cuenta hoy con más mujeres que nunca incorporadas al mercado laboral.

Las cuatro medallas han terminado dibujando la Extremadura que la presidenta quiere para el futuro: una tierra donde una niña pueda querer ser campeona del mundo, donde nadie tenga que marcharse para vivir en libertad, que mantenga vivo su patrimonio, acompañe a quienes más sufren, defienda el mundo rural y genere oportunidades. También una comunidad capaz de asumir sus diferencias sin convertirlas en trincheras. "La pluralidad no debilita la convivencia. La hace más sólida", ha sostenido.

El lema de este año ha reaparecido en el tramo final del discurso, en el que Guardiola ha hablado de una Extremadura que sucede cada vez que alguien decide quedarse, cuando alguien vuelve, cuando una familia abre un negocio, una mujer encuentra empleo o un joven inicia un proyecto. También cuando los extremeños comparten el dolor y celebran juntos la alegría.

"Quizá nuestra estrellita sea pequeñita, pero sigue siendo firme". Con esa frase, ha recuperado en los últimos compases la referencia a Robe con la que había abierto su intervención y la ha convertido en símbolo de una tierra construida durante generaciones por quienes la han trabajado, han sostenido sus hogares, han cuidado de sus mayores y han enseñado a sus hijos a sentir Extremadura como propia.

Una vez más, los últimos acordes han sido los de "una vieja Gibson huérfana de los dedos de Robe". Sin embargo, ha dicho la presidenta, "su música será eterna". Y con ella ha cerrado el círculo abierto al comienzo de su intervención: "Y sucede que no nos cansamos ni nos cansaremos nunca de ser Extremadura". "Feliz día de Extremadura", ha concluido.

Osuna pide el Museo Visigodo

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha aprovechado su intervención para lanzar también un mensaje de reivindicación regional y llamar a los extremeños a mantenerse unidos. "Se equivocan quienes quieren convertir a Extremadura en un lugar de proyectos olvidados", ha advertido, antes de defender que la comunidad "no tolera que se nieguen la igualdad y la biodiversidad" y asegurar que "seguiremos siendo libres y no nos vamos a acobardar".

Desde la capital extremeña, el regidor municipal ha apelado a una "rebelión de la dignidad" para rechazar la resignación y ha aprovechado la presencia en el acto de la directora general de Patrimonio del Gobierno de España para reclamar el inicio de la construcción del Museo Nacional de Arte Visigodo de Mérida. "Unámonos todas y todos para seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra tierra", ha subrayado el alcalde, antes de cerrar su discurso con vítores a Extremadura.